Waarom de Renault-verkoper baalt van de nieuwe Mitsubishi ASX

De diehard Mitsubishi-fan moet zich met het zien van de nieuwe Mitsubishi ASX behoorlijk genomen voelen. En hetzelfde geldt voor de Renault-dealer De ASX lijkt wel érg op een Renault Captur. Sterker: het ís een Renault Captur. Alleen de grille, de logo’s en de garantievoorwaarden verschillen.

Ruim twee jaar geleden kondigde Mitsubishi zijn vertrek uit Europa aan. In 2021 kwam het merk daarop terug en weer iets later beloofden de Japanners ons zelfs twee splinternieuwe modellen. In Europa zouden we een verse ASX én een nieuwe Mitsubishi Colt krijgen.



Minimale verschillen



Die nieuwe Mitsubishi ASX is er nu, maar jongens, jongens ... Het ontwerp is een staaltje jatwerk waarvoor zelfs een Chinese fabrikant zich 10 jaar geleden zou hebben geschaamd. Behalve het Mitsubishi-logo op de neus, de aangepaste grille en de breeduit geschreven merknaam op de achterklep, is er geen verschil met een Renault Captur.



Nou ja, echt gejat is het natuurlijk niet, maar geleend. Mitsubishi is immers lid van dezelfde alliantie als Renault – en Nissan. Maar een beetje meer creativiteit bij de uiterlijke aanpassingen hadden we wel gewaardeerd. Dat deden de Fransen toch net iets grondiger toen ze ruim 15 jaar geleden de techniek van de Mitsubishi Outlander leenden voor de Citroën C-Crosser en de Peugeot 4007.

Mitsubishi ASX krijgt ook dezelfde techniek als de Renault Captur



Ook bij de overname van het Captur-interieur hebben de Mitsubishi-ontwerpers zich er met een jantje-van-leiden vanaf gemaakt. Wederom zijn het enkel en alleen de logo’s waarmee de Mitsubishi ASX zich van de Renault Captur onderscheidt. En hoe zit het met de techniek? Same same. Dat wil zeggen: vier aandrijflijnen, waarvan de 90 pk sterke eenliter driecilinder motor de basis vormt. Daarboven zit de bekende mild hybride 1.3 met 140 pk en de reeks wordt afgetopt door een reguliere hybride met 145 pk en een 160 pk sterke stekkervariant.

Op veiligheidsgebied rust Mitsubishi de ASX mooi compleet uit. Standaard zijn een noodremsysteem met voetgangersherkenning, een cruisecontrol en verkeersbordherkenning, evenals een actieve rijstrookhulp. Voor nog meer elektronische oogjes in het zeil ben je aangewezen op luxere versies.

Een Renault Captur met Japanse garantie



Het belangrijkste onderscheid tussen de Mitsubishi ASX en de Renault Captur is van papier: het garantiebewijs. Bij de Mitsubishi vermeldt dat een termijn van 5 jaar, bij Renault een schamele 2 jaar. Kijk, dan zijn er toch nog twee winnende partijen in dit – eigenlijk een tikje treurige – verhaal. In de eerste plaats is dat de Mitsubishi-fan die de ouderwetse designs van zijn favoriete merk wel zat is, maar nog steeds graag bij de Mitsubishi-dealer komt. Deels omdat de dealer altijd direct voor hem klaarstaat – want druk heeft-ie het nooit – en vanwege de goede garantie.



Renault-dealer baalt



De Mitsubishi-dealer zelf zal blij zijn dat hij eindelijk weer een mooi model in zijn showroom kan zetten. Zijn Renault-collega zal het een en ander daarentegen tandenknarsend gadeslaan. En met de komst van de nieuwe Colt – het broertje van de Renault Clio – wordt de Renault-dealer misschien nóg chagrijniger. Het wachten is op de prijzen van de Mitsunaults. De Renault-dealer hoopt natuurlijk dat de Japanners met Frans accent niet alt gunstig in de markt worden gezet. Wordt vervolgd!