Prijsvergelijking: Nissan Ariya vs. VW ID.5, Skoda Enyaq iV, Hyundai Ioniq 5

De Nissan Ariya is klaar. Bijna drie jaar na zijn onthulling gaat-ie eindelijk opduiken in het Nederlandse straatbeeld. Hoe vaak je de elektrische suv ziet rijden, zal vooral afhangen van zijn prijs. Dus laten we een prijsvergelijking doen, met de Volkswagen ID.5, Skoda Enyaq Coupé iV en Hyundai Ioniq 5.

Nissan Ariya

Nissan levert de Ariya in twee uitvoeringen: Advance en Evolve. De dure versie trekt onze aandacht, want hij heeft hightech systemen zoals een head-up display, een warmtepomp en een automatische parkeerhulp. Autokopers die kicken op zijn schuin aflopende daklijn, weten het panoramadak ook te waarderen. Het is alleen maar eerlijk om dezelfde hoge eisen te stellen aan de andere elektrische suv's met coupé-trekjes. Voor de wielen kiezen we 20 inch. En natuurlijk de grootste batterij - in dit geval 87 kWh. Conclusie: de Ariya is kostbaar, maar wel eerlijk geprijsd.

Ariya (87 kWh, 500 km, 242 pk)

Evolve-uitvoering - 58.990 euro

20-inch lichtmetaal - 1000 euro

Panoramadak - standaard

Parkeerassistent - standaard

Head-up display - standaard

Warmtepomp - standaard

Totaal: 59.990 euro

Goedkoper - Volkswagen ID.5

Bij de Volkswagen-dealer is alles ouwe-jongens-krentenbrood, totdat de optielijst wordt opgeslagen. Want de basisprijs van 52.690 euro is nog maar het begin. Je moet bijbetalen voor elk (!) systeem dat de Ariya Evolve standaard heeft. Maar het loont de moeite, want onder de streep ben je acht tientjes goedkoper uit.

ID. 5 (77 kWh, 516 km, 204 pk)

Pro-uitvoering - 52.690 euro

20-inch lichtmetaal - 530 euro

Panoramadak - 2870 euro

Parkeerassistent - 1390 euro

Head-up display - 1380 euro

Warmtepomp - 1050 euro

Totaal: 59.910 euro

Duurder - Skoda Enyaq Coupé iV

Het leek zo'n slim idee: als je de Volkswagen te duur vind, koop je het voordeliger broertje van Skoda. De coupéversie van de Enyaq iV heeft al een panoramadak, dus dat is mooi meegenomen. Het plan valt in het water zodra het head-up display en de parkeerassistent vragen om een dure uitvoering én een optiepakket van 4500 euro.

Enyaq Coupé iV (77 kWh, 552 km, 204 pk)

Business Edition Plus-uitvoering - 62.390 euro

20-inch lichtmetaal - 700 euro

Panoramadak - standaard

Parkeerassistent en head-up display - 4500 euro

Warmtepomp - 1100 euro

Totaal: 68.690 euro

Goedkoper - Hyundai Ioniq 5

De Polestar 2 en de Volvo C40 Recharge hebben geen head-up display en vielen dus af. De Hyundai Ioniq 5 heeft dan weer geen coupé-trekjes, maar zijn retrodesign valt evengoed in de smaak. Bovendien is hij leverbaar met alle systemen, mits je de duurste uitvoering bestelt. Je moet evengoed bijbetalen voor het panoramadak.



Ioniq 5 (77 kWh, 507 km, 229 pk)

Lounge-uitvoering - 58.400 euro

20-inch lichtmetaal - standaard

Panoramadak - 895 euro

Parkeerassistent - standaard

Head-up display - standaard

Warmtepomp - standaard

Totaal: 59.295 euro

