Drie voordelen en drie nadelen van de elektrische Mercedes EQE

De Mercedes EQS zou beter moeten zijn dan de Mercedes EQE, maar wij vinden dat het precies andersom is. De EQE klopt als elektrische luxesedan beter. Maar ook die heeft voordelen en nadelen. Wij zetten er van elk drie op een rij.

Mercedes heeft de vaart erin. In de afgelopen twee jaar introduceerde het merk een indrukwekkend aantal elektrische modellen: de EQA, EQB, EQS, EQS SUV en deze EQE. Je moet hem naast de EQS zetten om de verschillen te kunnen zien. Het design van beide is gedicteerd door de windtunnel, dus zijn de overeenkomsten legio. Volgens Mercedes is de EQS de gestroomlijndste productieauto ter wereld, met een Cw-waarde van 0,20. De Mercedes EQE zit daar heel iets boven.

Met name door zijn boogvormige daklijn lijkt de EQE een stuk compacter dan hij in werkelijkheid is. Als je hem ziet staan, denk je met een sedan in het BMW 3-serie- en Mercedes C-klasse-segment te maken te hebben. Pas als je de EQE tussen andere auto's parkeert, zie je zijn formaat. Hij is op een haar na 5 meter lang en 2 meter breed. Tussen de voor- en achteras ligt onder de vloer van het inzittendencompartiment een batterij met een bruikbare capaciteit van 90,6 kWh.

Voorlopig is de EQE er in twee uitvoeringen. Aan de top van het leveringsprogramma staat de 'sportieve' Mercedes-AMG EQE 43 4Matic: met vierwielaandrijving, een vermogen van 476 pk en 858 Nm koppel. Wij reden de Mercedes EQE 350+, die alleen een elektromotor op de achteras heeft. Het model is 292 pk sterk, heeft een koppel van 565 Nm en sprint in 6,4 seconden naar 100 km/h. Beide EQE-versies kunnen snelladen met maximaal 170 kW. En hebben voordelen en nadelen.

+ Voordeel 1 - Nooit meer een stijve nek bij het stoplicht

Bij het stoplicht hoef je nooit meer op het stuur te gaan liggen. Als je vooraan in de rij staat, floept op het infotainmentsysteem een camerabeeld aan, waarop je kan zien wanneer het groen wordt.

+ Voordeel 2 - Een lesje in elektriciteit besparen

Neem een duik in het grote display en je vindt dit menu. Het laat je tot in detail zien hoe je het bereik kunt maximaliseren. De airco deels uitschakelen, geeft je bijvoorbeeld 2 kilometer meer.

+ Voordeel 3 - Zoveel ruimte om in te stappen

Instappen in de EQE is nooit een probleem. De voorportieren maken een draai van bijna 90 graden, zodat je alle ruimte hebt om je te laten zakken op een van de voorstoelen.

- Nadeel 1 - Je kunt bijna niet naar buiten kijken

Het is maar goed dat de EQE allerlei camera’s en sensoren heeft, want overzichtelijk is-ie niet. Met name het zicht naar achteren is heel erg beperkt.

- Nadeel 2 - Oh nee, die vervloekte tiptoetsen weer ...

Tiptoetsen en aanraakgevoelige vlakjes op het stuur. Waarom, Mercedes?! Ze zorgen onderweg voor veel te veel gepiel, vooral omdat je ze niet blindelings kunt bedienen.

- Nadeel 3 - Actieve cruisecontrol ziet spoken

Niet alleen in de EQE, maar ook in de EQS maakten we het mee: de actieve cruisecontrol lijkt spoken te zien en trapt zomaar uit het niets op de rem. Je schrikt je rot en het is niet veilig.