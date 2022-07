Mercedes-AMG EQE 43 4Matic (2022) review: ook de elektrische toekomst van AMG is bloedstollend

Met het motorgeluid van de elektrische Mercedes-AMG EQE 43 4Matic (476 pk) kunnen de tuning-tovenaars van AMG niet zo veel. Maar er valt genoeg aan een EQE te sleutelen om er een zeer sportieve businesslimousine van te maken.



Wat is opvallend aan de Mercedes-AMG EQE 43 4Matic?

AMG kennen we als de huistuner van Mercedes. Sinds 1993 verkoopt Mercedes de sportieve creaties van AMG in zijn showroom en in 1999 werd AMG zelfs onderdeel van Mercedes-Benz. Ook nu staat er veel fraais van AMG in de prijslijsten, van pocket rocket Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+ met 421 pk tot de oog- en oorstrelende AMG-GT 4-Door Coupé. In deskundige handen van AMG worden brave viercilinders omgetoverd tot welluidende scheurmonsters.

Wat moet een huistuner met een fluisterstille elektromotor, vraag je je onwillekeurig af als je in de Mercedes-AMG EQE 43 4Matic stapt. Die kun je alleen opleuken met een nepgeluid, en dat deed AMG dan ook. De Mercedes-AMG EQE 43 4Matic geeft elke liefhebber van zes-, acht- of twaalfcilinders een lesje in toekomstmuziek. Ze bedachten er de naam AMG Sound Experience voor, en het resultaat klinkt als je niet te streng bent niet onaardig. Alsof Kraftwerk echte V8-geluiden heeft gemixt met een Moog-synthesizer.

Bovendien is motorgeluid niet de enige voorwaarde voor sportiviteit. Uiterlijk vertoon is net zo belangrijk, zoals de aangepaste grille (die meer lijkt op die van een benzinemotor dan bij de andere EQE-modellen), de fraaie 20-inch AMG-wielen, en de achterspoiler. De grootste rol in het dynamische plaatje is misschien wel voor het onderstel, dat sportiever is afgestemd dan bij de EQE’s zonder AMG-label en standaard is voorzien van achterasbesturing.

Wat zijn de pluspunten van de Mercedes-AMG EQE 43 4Matic?

Als je je puristische bril afzet, is de Mercedes-AMG EQE 43 4Matic een auto om te zoenen. Zijn leeggewicht is 2425 kilo, maar hij wekt de indruk dat hij 1000 kilo minder weegt. Het onderstel is steviger afgestemd dan bij de andere EQE-modellen, maar in de Comfort-stand is het meer dan goed uit te houden op de fijn zittende sportstoelen. Op de snelweg is de AMG EQE een echte Mercedes, alleen bij verkeersdrempels in de stad merk je dat de basisafstemming aanzienlijk steviger is.

Kies je voor Sport en Sport+, dan merk je nog meer van de bemoeienissen van AMG. Niets ontziend en abrupt wordt in Sport+ het volledige vermogen van 476 pk op alle vier de wielen losgelaten. Dat gaat zo duizelingwekkend snel en zo soepel dat het verslavend werkt om dit meerdere keren achter elkaar te doen. Geen moment raakt het onderstel uit balans, en ook de brede banden kunnen al dat vermogen makkelijk verwerken. Het is je eigen hoofd dat als eerste capituleert: bij elke sprint trekt het bloed uit je hersenen en grijp je naar je hoofd. Zo leuk is zelfkastijding.

Dan nog even de statistieken. In 4,2 seconden is de sprint afgerond, terwijl de topsnelheid op 210 km/h begrensd is. Als actieradius geeft Mercedes minimaal 463 km op en maximaal 531 kilometer. Dat is minder dan de Mercedes EQE 350+ met dezelfde accucapaciteit, die tot 646 km komt, maar nog altijd indrukwekkend.

Wat zijn de minpunten van de Mercedes-AMG EQE 43 4Matic?

De ontwerper van de Mercedes-AMG EQE 43 4Matic hield duidelijk niet van achterruiten, want die is zo klein dat het zicht minimaal is. Inparkeren doe je bij voorkeur dan ook met hulp van de camera’s en de sensoren.

In onze testauto maakt de airco een doordringend, piepend geluid, wat iets te veel het gevoel geeft alsof je net in je eensterrenhotel in Lloret de Mar hebt ingecheckt. Verder is het stuur bezaaid met piepkleine knoppen en sliders. Vooral de cruisecontrol op je favoriete snelheid instellen en het volume van de geluidsinstallatie regelen, vergt veel van je concentratie als je geen piepkleine vingers hebt. Daar staat tegenover dat het grote scherm in de middenconsole zeer doordacht in elkaar steekt. De bediening is simple comme bonjour, de menustructuur is logisch, en de ‘Hey Mercedes’-navigeerfunctie werkt zelfs als je de meest obscure bestemming door de auto roept.

Tot slot niet zozeer een ergernis, als wel iets wat we opvallend vinden. Als je maximaal remenergie wilt terugwinnen, moet je niet de plus-peddel achter het stuur naar je toe halen, maar de min. Een min voor maximaal, dus. Of is dat Duitse humor?

Wanneer komt de Mercedes-AMG EQE 43 4Matic naar Nederland en wat is de prijs?

De AMG-versies van de EQE staan al bij de dealer. De AMG EQE 43 kost 108.890 euro en is daarmee 39.788 euro duurder dan de instapversie EQE Business Line (245 pk), die 69.202 euro kost. Er is nog een overtreffende AMG-trap, de Mercedes AMG 53 4Matic+ met 687 pk. Deze kost 126.435 euro.

Wat vind ikzelf van de Mercedes-AMG EQE 43 4Matic?

De tijd waarin je een vol terras in de zomer kon laten opschrikken met zwaar motorgeschut, is voorbij. Het elektrische alternatief dat de AMG EQE biedt, is net zo kunstmatig als de rimpelloze gezichten in een botoxkliniek. Maar toch ga je die computersound waarderen. Bovendien zijn de rijeigenschappen en de prestaties minstens even indrukwekkend als die van de benzine-equivalent. Er is beslist toekomst voor AMG in een wereld vol elektrische auto's.