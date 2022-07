Autoverkopen januari-juni 2022: deze merken hebben een slecht jaar

De vraag naar nieuwe auto’s is groot, maar fabrikanten kunnen ze niet leveren. En zitten de autoverkopen van 2022 in de min. Welke merken dalen het hardst?

In 2022 werden tot nu toe 153.708 nieuwe auto’s op kenteken gezet. In het eerste halfjaar van 2021 waren het er nog 162.762; een daling van 6 procent. Aan de vraag ligt het niet, maar nog altijd spelen chiptekorten, de oorlog in Oekraïne en corona een grote rol bij de productie van nieuwe auto’s. En dus kan er niet voldoende geleverd worden. Het ene merk slaat zich fluitend door de ellende, het andere merk treurt.



De Peugeot 208 is de nummer 1 van 2022, waarbij de elektrische e-208 zo'n 40 procent van het totaal van 4927 voor zijn rekening neemt.







De verliezers van 2022

Volkswagen was vele jaren het best verkochte merk van Nederland, maar zakt flink weg. Met 11.804 registraties doet het merk het een stuk slechter dan vorig jaar (14.787). Een magere vierde plek op de ranglijst, achter Kia, Peugeot en Toyota, is beneden Volkswagens stand. Ook bij concerngenoten Seat en Skoda zijn de gezichten zuur, met dalingen van 46 en 28,9 procent. Bij Volvo kunnen de Zweedse gehaktballetjes in de koelkast blijven, want het verkocht 31,3 procent minder auto’s.

Kia en Hyundai zijn winnaars

Kia is niet te stoppen en toont zich ook in 2022 crisisbestendig. Het is andermaal het best verkochte merk in Nederland (14.346 auto’s, marktaandeel 9,3 procent). De Koreanen doen het zelfs een fractie beter dan vorig jaar, toen de teller op 14.212 stond.

Concerngenoot Hyundai is in absolute cijfers veel minder populair, maar maakt een daverende inhaalslag. Het wist zijn verkopen te verdubbelen, van 4276 naar 8559. Dat is niet eens te danken aan de Ioniq 5, vooral de kleine i10 en de stoere Tucson zijn populair.



Nederland wil een Dacia

Dacia toont aan dat er heel veel vraag is naar betaalbare, pretentieloze auto’s. Het verkocht liefst 75 procent meer auto’s dan in 2021. Dat is vooral te danken aan de nieuwe Jogger en de Spring, de goedkoopste elektrische auto van Nederland.

Ook Peugeot – na Kia het populairste merk van Nederland - gaat tegen de trend in en verkoopt meer auto’s. Audi en Toyota plussen eveneens.



Top 5 januari-juni 2022

Peugeot 208 - 4927 Kia Niro - 3606 Kia Picanto - 3284 Peugeot 2008 - 3235 Volvo XC40 - 3208

Juni 2022: let op de Toyota Aygo X

Voor de tweede helft van 2022 brengt Toyota een verkoopkanon in stelling. De Aygo X is nog maar net leverbaar en dendert nu al de top 5 van juni binnen. Verder was de top 5 als we alleen naar afgelopen maand kijken vooral een Frans-Duits feestje van het B-segment. De Peugeot 208 staat ook hier bovenaan, gevolgd door de Opel Corsa, Peugeot 2008 en Volkswagen Polo.



Top 5 juni 2022