Autoverkopen 2022 - Waarom je vroeger alleen een Toyota kocht met je hoofd

Toyota biedt op dit moment precies de auto's waar Nederland behoefte aan heeft: zuinig, betaalbaar, aantrekkelijk ogend en sinds kort zelfs met stekker. Maar er waren tijden dat de Toyota-liefde alleen maar door de portemonnee ging.

Laat ze maar schuiven bij Toyota. Sinds het moment dat CEO Akio Toyoda zijn 'no more boring cars' van de daken schreeuwde, is Nederland weer van Toyota gaan houden. Het marktaandeel stijgt gestaag, van 4,81 procent in 2016 naar 7,5 procent in 2022. De Yaris, Yaris Cross en Corolla vallen in de smaak en ook voor de nieuwe Aygo X en de elektrische BZ4X lijken de sterren gunstig te staan.

Nederlanders kozen de Toyota Prius met hun portemonnee

Het is niet de eerste keer dat Toyota een bloeiperiode doormaakt. In 2009 en 2010 lag het marktaandeel zelfs substantieel hoger (9,66 en 8,48 procent), maar dat had te maken met de belastingregels. Voor auto's die minder dan 110 gram CO2 uitstootten, hoefde je geen wegenbelasting te betalen en was de bijtelling voor zakelijke rijders gunstig.

Gretig zetten Nederlanders die eerst nog schreeuwden dat ze zo'n hok nooit zouden kopen, hun principes opzij om een paar centen uit te sparen. In 2009 werden 8326 Priussen verkocht, in 2010 waren het er 7858. In 2014 was er geen voordeel meer te behalen en meteen werd de Prius aan de dijk gezet. Het verkoopaantal daalde in één jaar tijd van 3730 naar 286.

Diezelfde regels maakten van 2016 het slechtste Nederlandse Toyota-jaar: voor plug-in hybrides en volledig elektrische auto's waren aantrekkelijke regelingen gecreëerd. En dat was de periode waarin Toyota juist een anti-stekkercampagne had: dat waren maar ondingen, als je in de regen stond te hannesen bij de laadpaal.

Kennen jullie de Toyota Paseo en Previa überhaupt nog?

Welke modellen waren de afgelopen dertig jaar het populairst? De Corolla gaat fier op kop, gevolgd door de Yaris en de Aygo. Onderaan de lijst vinden we modellen die we bijna vergeten waren. Ken jij de Paseo nog, een klein coupeetje uit de jaren negentig (801 verkocht)? De Tercel, misschien (8160 liefhebbers)? Het was de eerste Toyota met voorwielaandrijving, in Japan werd hij als Toyota Corsa verkocht. En bij het zien van de Toyota Previa, een mpv met gekke bolle vormen, werden toch nog 1898 Nederlanders hebberig.

Er waren ook grote successen. De oerdegelijke Carina haalde cijfers waar geen enkele D-segmenter anno 2022 nog bij in de buurt komt, met tussen 1992 en 1995 jaarlijks meer dan 6000 registraties.

Toyota is ook de sportieve rijders zeker niet vergeten

Toyota combineert oude waarden (zuinigheid en betrouwbaarheid) nu met een niet-alledaagse vormgeving. Persoonlijk vinden we dat er bij sommige modellen wel een vouw of lijn geschrapt kan worden, maar waarom zou je naar ons luisteren als de kassa blijft rinkelen? Zelfs de liefhebber kan bij de Japanners terecht voor een GR86 of Supra.

Top 5 - Meest verkochte Toyota's sinds 1983 (in Nederland)

Corolla - 216.298 Yaris - 163.851 Aygo - 140.422 Starlet - 111.004 Avensis - 71.027

Bestverkochte Toyota-modellen sinds 2017 (in Nederland)