De elektrische Cupra UrbanRebel kun je straks voor 20.000 euro kopen

Wat de Volkswagen Group ook beweert, de Cupra-presentatie van gisteravond is hét bewijs dat Seat in een sterfhuisconstructie zit. Cupra - dat al één elektrische auto in zijn leveringsprogramma heeft: de Born - krijgt er in één klap twee nieuwe EV's bij. Seat daarentegen, heeft er nog steeds geen een. Van de aangekondigde stekker-Cupra's is de UrbanRebel het meest interessant. Hij komt straks voor zo'n 20.000 tot 25.000 euro op de markt.

De Volkswagen Group heeft de ambitie om elektrische auto's voor een grotere groep mensen bereikbaar te maken. Daarom introduceert het concern in 2025 een compacte drieling: de Cupra UrbanRebel, Volkswagen ID. Life en een nog onbekende Skoda-variant ervan. Het is uiteraard opvallend dat Seat niet in dat rijtje staat en dat voedt speculatie dat het merk langzaam de nek wordt omgedraaid. Bronnen binnen Volkswagen beweren zelfs dat Seat over enkele jaren al wordt opgedoekt.

Cupra UrbanRebel net zo groot als een Seat Ibiza

Van de drie nieuwe elektrische modellen wordt de Cupra UrbanRebel als eerste gelanceerd. Hij heeft voorwielaandrijving en staat op het MEB Small-platform van de Volkswagen Group. Met zijn lengte van 4,03 meter zit de UrbanRebel in de klasse van de Seat Ibiza, Skoda Fabia en Volkswagen Polo. Enkele details over de aandrijflijn geeft Cupra ook al. De UrbanRebel is 226 pk sterk, gaat in 6,9 seconden naar 100 km/h en heeft een actieradius van maximaal 440 kilometer.



Kleine elektrische auto's van VW bij Seat gebouwd

Zoals de auto nu op bijgaande foto's staat, is-ie nog een concept car. Maar dan wel eentje die er behoorlijk productierijp uitziet. Pijnlijk genoeg worden de UrbanRebel en zijn Skoda- en Volkswagen-broertjes gebouwd in de Seat-fabriek in Martorell, vlakbij Barcelona. Seat mag de elektrische auto's van de Volkswagen Group dus wel produceren, maar krijgt zelf helemaal niks. Arme Seat!