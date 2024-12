De wereld wil SUV's en crossovers en dus ziet Cupra ze liever verdwijnen

Nieuws

Cupra gooit het over een heel andere boeg. Het merk heeft nu vooral SUV's en crossovers, maar wil liever andere auto's bouwen. En dat gaat gebeuren ook.

Tenminste, als het aan Wayne Griffiths ligt, de CEO van Cupra. Op autocar.co.uk zegt hij dat Cupra de kant van SUV's en crossovers is opgegaan, omdat hier nu eenmaal veel vraag naar is. Tegelijkertijd ziet hij het als zijn missie om Cupra 'supercool' en 'iconisch' te maken.

"Als we iconisch willen worden, moeten we wegblijven van de gebruikelijke marktsegmenten van sedans, stationwagons en SUV's. We werken momenteel aan zeer gedurfde automodellen die met tradities breken. Hopelijk kunnen we in 2025 een eerste resultaat laten zien."



Wij denken meteen aan de Cupra Dark Rebel, maar die conceptcar heeft volgens Griffiths geen topprioriteit. Al blijft de kans bestaan dat-ie op de markt komt. Als dat zo is en hij blijft voor een groot deel ongewijzigd, dan heeft Cupra er inderdaad een spectaculaire auto bij.

Meer volumemodellen

"Cupra wil zich richten op een uitbreiding van het aantal volumemodellen om meer inkomsten te genereren", vervolgt Griffith. Dat staat haaks op zijn eigen ideeën, want als er ergens geld mee te verdienen valt, zijn het momenteel juist SUV's en crossovers. Wellicht dat hij meer zit te denken aan een aantal gelimiteerde modellen ernaast, die het gewenste extravagante imago moeten bewerkstelligen.

Zelfs een buggy moet mogelijk zijn

Ondertussen droomt Griffith hardop door. "Er zijn heel veel auto's die ik zou willen maken, te beginnen met een productieversie van de Dark Rebel. Maar ik denk ook aan een off-road-achtige buggy. Uiteraard elektrisch. Een echte gamechanger, voor op het strand, maar ook te gebruiken in de stad. We hebben veel ideeën, zelfs hele gekke, maar in deze vroege fase kunnen we nog niet teveel risico's nemen."