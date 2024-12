TEST Cupra Terramar - zijn grootste pluspunt heeft niets met de rijeigenschappen te maken

Tests

De nieuwe Cupra Terramar is een Volkswagen Tiguan met een laagje romesco, een pittige Spaanse saus uit Catalonië. Maakt de Terramar zijn 'hete' beloftes waar?

Om te beginnen: waar komt de naam Terramar vandaan? Cupra kwam ter wereld op het circuit van Terramar, gelegen in de badplaats Sitges, een stukje onder Barcelona. Eerst als sportlabel van Seat, maar sinds 2018 als zelfstandig automerk.

'Circuit' is eigenlijk te veel eer voor Autòdrom de Sitges-Terramar, het is een vervallen kombaan. Maar wel mooi de oudste ter wereld, uit 1923. Waar ooit raceauto's met banden van een moderne fatbike aan de steile bochtwand gekleefd zaten, zijn dat nu Spaanse muurgekko's en tiert het onkruid welig. Cupra gebruikt het alleen voor events, zoals de perspresentatie van de Cupra Terramar.

Dat de Cupra Terramar in de basis een Tiguan is, weet de auto goed te verbloemen. De SUV ziet er beslist sportiever en agressiever uit. Check die enorme grille maar. De dagrijverlichting in de vorm van driehoekjes is inmiddels een familietrekje van Cupra. Je ziet de kleine piramides terug in de achterlichten. Cupra loopt mee met de trend en dus heeft de Terramar een lichtbalk achterop en is het logo verlicht.

Dichter op de weg

Er zijn meer verschillen met de Tiguan: de Cupra Terramar ligt 10 millimeter lager boven de weg en is standaard uitgerust met een sportonderstel. Kies je voor een van de twee VZ-uitvoeringen met 272 pk (America's Cup en Performance, de uitvoering van deze rijtest), dan is de Terramar uitgerust met dynamic chassis control inclusief een Cupra-rijstand, de wildste van de vier mogelijkheden.

Straffer, maar met comfort

Vanzelfsprekend krijg je in de Cupra-stand de meest dynamische rijbeleving. De Cupra Terramar stuurt directer en het onderstel is straffer. Desondanks is er nog altijd comfort. Spijkerhard wordt het nooit.

De voorwielen hebben bij stevig rechtuit accelereren wat moeite om het vermogen adequaat op de weg te brengen. De neus zoekt de zijkant van de weg op en we moeten het stuur met beide handen goed beetpakken om de auto in het spoor te houden. Wellicht is 272 pk toch iets te veel van het goede.

Cupra Terramar actieradius

De Cupra Terramar is er ook met 204 pk, maar dan zonder het adaptieve onderstel. Verder reageert de 6-trapsautomaat soms niet zo snel als je hoopt. Gaaf is het motorgeroffel dat je in het interieur hoort. Het is zo nep als de tanden van de broertjes Roelvink, maar leuk is het wel.

Het grootste pluspunt is zonder twijfel de elektrische actieradius van 120 kilometer (WLTP). Peanuts voor een EV, maar toonaangevend voor een plug-in hybride. Hiermee doet de Cupra Terramar mee in de top van zijn segment.



Lees de volledige test van de Cupra Terramar in Auto Review 12/2024.