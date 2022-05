Met deze tweedehands compacte auto's loop je het meeste risico op problemen

Tweedehands auto’s zijn populairder dan ooit. Dat zorgt voor een enorme schaarste op de occasionmarkt. Dat is geen reden om bij aanschaf minder kritisch te zijn. Dit zijn de auto’s met de meeste defecten in de compacte klasse. In de jongste categorie scoorde de Dacia Sandero het slechtst, in de oudste categorie was de Peugeot 207 de auto met de meeste defecten.



Nieuwe auto’s zijn sowieso duur in Nederland. Daar komt bij dat de CO2-uitstoot een doorslaggevende rol speelt in de prijsopbouw. En last but not least: het gewicht van een auto is een cruciale factor voor de hoogte van de wegenbelasting. Geen wonder dat Nederlanders dol zijn op compacte auto’s. Maar weet wat je koopt!

Defecten compacte auto’s

Met de bevindingen van de Duitse keuringsinstantie Gesellschaft für technische Überwachung (GTÜ) bestudeerden onze collega’s van Auto Zeitung talloze Duitse apk-rapporten. Eerder publiceerden we al hun bevindingen over auto’s in het C-segment. Nu is het de beurt aan het A- en B-segment. Oftewel auto’s ter grootte van de Kia Picanto en de Volkswagen Polo.



Oude Peugeot 207 is defectenkampioen

Het rapport onderscheidt vijf leeftijdscategorieën. De jongste auto’s waren 1 tot en met 3 jaar oud. In de hoogste leeftijdsklasse zaten auto’s van 9 jaar en ouder. De defectenquota geven per model het aantal afkeur- en aandachtspunten per 100 auto's aan. Als absolute defectenkampioen kwam de Peugeot 207/208 in de oudste categorie uit de bus. Per 100 auto’s constateerden de keurmeesters bij de Fransman bijna 72 tekortkomingen. In de categorie 1 tot 3 jaar oud, was de Dacia Sandero de auto met de meeste afkeur- en adviespunten.



Franse en Italiaanse automerken het gevoeligst

Sowieso valt zijn het de Zuid-Europese merken die de twijfelachtige hoofdrol voor zich opeisen in deze defectenparade. De Duitse merken worden vertegenwoordigd door de Ford Ka+, al werd-ie dan gebouwd in India. Wat eveneens in het oog springt: de Skoda CitiGo staat bij de jongste leeftijdscategorie in de top 10, maar de technisch identieke Seat Mii en Volkswagen Up, komen we nergens tegen.



Kia en Hyundai niet immuun voor defecten

De enige drie Japanse modellen die we in de twijfelachtige eregalerij tegenkomen, zijn de Nissan Micra, Suzuki Celerio en de Mitsubishi SpaceStar. Je zou verwachten dat merken die een bovengemiddeld lange garantie bieden, in deze lijsten schitteren door afwezigheid. Toch komen we ook diverse Hyundais (5 jaar garantie) en Kia’s (7 jaar garantie) tegen.

Klassering

1 - 3 jaar Defectenquotum 1 Dacia Sandero 11,70 2 Citroën DS3 7,55 3 Nissan Micra 7,30 4 Renault Clio 7,24 5 Mitsubishi Space Star

7,21 6 Skoda Citigo 6,59 7 Hyundai i10 6,57 8 Ford Ka+ 6,44 9 Fiat Panda 6,34 10 Citroën C3 6,33

Klassering

4 -5 jaar Defectenquotum



1 Alfa Romeo Mito

18,40 2 Dacia Sandero 17,04 3 Ford Ka+ 15,84 4 Fiat Punto 15,73 5 Hyundai i10 15,29 6 Renault Clio 15,12 7 Nissan Micra 13,29 8 Fiat Panda 12,97 9 Citroën C3 12,88 10 Fiat 500/500L

12,43

Klassering



6 -7 jaar Defectenquotum



1 Fiat Punto 33,88 2 Citroën DS3 29,39 3 Hyundai i20 29,29 4 Kia Rio 27,21 5 Dacia Sandero 26,32 6 Citroën C3 26,29 7 Renault Twingo

26,14 8 Suzuki Celerio 25,84 9 Renault Clio 25,78 10 Skoda Fabia 25,41

Klassering



8 - 9 jaar Defectenquotum



1 Renault Clio 49,93 2 Fiat Punto 49,26 3 Renault Twingo

47,59 4 Citroën C3 45,24 5 Hyundai i20 44,20 6 Peugeot 208/207

43,34 7 Dacia Sandero 42,84 8 Citroën DS3 42,48 9 Kia Picanto 41,63 10 Hyundai i10 40,81