Prijsvergelijking: Renault Megane E-Tech Electric vs. VW ID.3, Cupra Born, Nissan Leaf

Renault Megane E-Tech Electric

We zijn met name gecharmeerd van de Megane E-Tech Electric EV60 220 pk Optimum Charge. Deze 39.990 euro kostende mondvol laat zich vertalen als een elektrische Megane met een accupakket van 60 kWh (goed voor 450 kilometer), een krachtige elektromotor van 220 pk en 'Optimum Charge', wat betekent dat je kunt snelladen met 130 kW. Deze cijfers komen in grote lijnen overeen met die van de Volkswagen ID.3 Pro, dus slaan wij aan het prijsvergelijken. Wij zouden altijd opteren voor een warmtepomp, adaptieve cruisecontrol, een draadloze telefoonoplader en stoelverwarming. De eerste twee luxezaken moeten bij Renault steevast van de optielijst komen. De totaalprijs valt hoog uit, maar blijft wel binnen de subsidiegrenzen.

Renault Megane EV60 (60 kWh, 450 km, 220 pk)

Techno-uitvoering - 42.990 euro

Adaptieve cruisecontrol - 1000 euro

Stoelverwarming - standaard

Warmtepomp - 800 euro

Draadloze telefoonlader - standaard

Totaal: 44.790 euro

Goedkoper - Volkswagen ID.3



Een warmtepomp verwarmt het interieur op een energiezuinige manier, zodat je met name in de winter meer stroom overhoudt om kilometers af te leggen. Een EV zonder warmtepomp is eigenlijk niet compleet. Aan de hand van ons wensenlijstje is de ID.3 goedkoper dan de Megane, maar als je de Volkswagen mooier aankleedt, verdwijnt dat prijsverschil.



Volkswagen ID.3 (58 kWh, 426 km, 204 pk)

Pro-uitvoering - 38.390 euro

Adaptieve cruisecontrol - standaard

Stoelverwarming - 930 euro

Warmtepomp - 1020 euro

Draadloze telefoonlader - standaard

Totaal: 40.340 euro



Goedkoper - Cupra Born

Onderhuids lijken de Born en de ID.3 op elkaar, maar hun prijslijsten verschillen. Voor adaptieve cruisecontrol en een draadloze telefoonlader moet je één versie duurder gaan (standaard bij VW) en stoelverwarming zit op nóg een versie duurder. Bij Cupra kun je geen losse opties aanvinken en Borns met een warmtepomp komen pas in de loop van 2022.



Cupra Born (58 kWh, 424 km, 204 pk)

Adrenaline One-uitvoering - 41.990 euro

Adaptieve cruisecontrol - standaard

Stoelverwarming - standaard

Warmtepomp - nog niet leverbaar

Draadloze telefoonlader - standaard

Totaal: 41.990 euro

Goedkoper - Nissan Leaf

Lang voordat Volkswagen met de ID.3 kwam, lanceerde Nissan zijn vooruitstrevende elektrische C-segmenter. Ondertussen is het nieuwe eraf, maar qua specificaties kan de Leaf e+ met 62 kWh en 217 pk nog goed meekomen. De dealer geeft duizenden euro's korting en dat is fijn, maar de Chademo-stekker van de Leaf is de betamax onder de snellaadstekkers.

Nissan Leaf e+ (62 kWh, 385 km, 217 pk)

N-Connecta-uitvoering - 41.440 euro

Adaptieve cruisecontrol - standaard

Stoelverwarming - standaard

Warmtepomp - standaard

Draadloze telefoonlader - niet leverbaar

Totaal: 41.440 euro