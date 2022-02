Dit zijn de goedkoopste elektrische auto's met meer dan 400 kilometer actieradius

Waarom 400 kilometer? Omdat je dan in de praktijk zo'n 350 kilometer overhoudt. Een mooie, bruikbare afstand, waarmee je zonder zorgen naar je beste vriend in Maastricht of je oma in Groningen kunt. En ja, 40.000 euro is nog steeds veel geld, maar niet in EV-land. Een echt bruikbare elektrische auto begint over het algemeen rond de 35.000 euro, maar dan heb je vaak niet een actieradius om over naar huis te schrijven. Of je moet een van deze auto's overwegen: dit zijn de goedkoopste elektrische modellen met een bereik van meer dan 400 kilometer.

Aiways U5 - 410 kilometer, 39.950 euro

De Chinese stekker-suv zit nét boven de 400 kilometer en nét onder de 40.000 euro. In onze actieradiustest presteerde de iets duurdere variant van de Aiways U5 - met precies 400 kilometer bereik - niet geweldig. Maar vooruit, het was erg koud toen we hem reden en dat heeft invloed op de prestaties van de batterij.

Cupra Born - 424 kilometer, 38.990 euro

De Cupra Born is een sportieve elektro-hatchback met vurig Spaans bloed, is de officiële marketingboodschap. Maar in feite is hij nauwelijks meer dan een opgedirkte Volkswagen ID.3. En dat betekent dat de Born een prima elektrische auto is, met 204 pk en een WLTP-bereik van net geen 425 kilometer.

Hyundai Kona Electric 64 kWh - 484 kilometer, 38.495 euro

In Nederland heel populair en niet zonder reden. De gefacelifte Hyundai Kona Electric met 64 kWh-batterij komt maar liefst 484 kilometer ver, aldus de fabrikant. Wij hebben de compacte cross-over ook al in onze actieradiustest gehad en daarin scoorde hij uitstekend, met een bereik van 372 kilometer bij 100 km/h.

Kia e-Soul 64 kWh - 452 kilometer, 38.495 euro

Deze zie je niet zo vaak op de Nederlandse wegen. Ligt dat aan zijn bijzondere uiterlijk? Of ligt dat aan het feit dat bijna iedereen voor de Kia Niro gaat, de bestverkochte auto van Nederland. De Kia e-Soul is echter een prima aanbieding, met een actieradius van maximaal 452 kilometer voor 38.495 euro.

Kia Niro EV - 463 kilometer, 39.795 euro

We hebben het hier over de gloednieuwe Kia Niro EV, die in de zomer op de markt komt. Wil je niet wachten, dan biedt Kia ook nog de 'oude' e-Niro aan. Die is er met 64 kWh-batterij en een actieradius van maximaal 455 kilometer voor een vanafprijs van 38.995 euro.

MG ZS EV Long Range - 440 kilometer, 36.985 euro

De MG ZS EV is vernieuwd en kreeg een grotere batterij aangemeten. En dat betaal zich uit. Voor een vanafprijs van maar 36.985 euro krijgt je een WLTP-bereik van 440 kilometer. Daarvoor moet je wel accepteren dat je een Chinese stekker-suv rondrijdt, die pluspunten heeft, maar ook een heleboel gekke eigenaardigheden.

Renault Megane E-Tech Electric EV60 Optimum Charge - 450 kilometer, 39.990 euro

Voor een tientje onder de 40.000 euro kun je de 220 pk sterke versie van de Renault Megane E-Tech Electric bestellen. Hij komt op zijn 60 kWh-batterij zo'n 450 kilometer ver. Het mooie is ook: de EV60-variant van de Megane kan snelladen met 130 kW. De Cupra Born en Volkswagen ID.3 zijn iets minder rap, met 120 kW.

Volkswagen ID.3 Pro - 426 kilometer, 36.890 euro

Een paar duizend euro minder duur dan de Renault hierboven, maar ook minder krachtig, met 145 pk in plaats van 220 pk. Ook komt de Volkswagen ID.3 op papier minder ver: 426 kilometer maximaal op een volle 58 kWh-batterij. Ga wel eerst proefrijden en kijk of je kunt leven met de verschrikkelijke bediening in de ID.3.