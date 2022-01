Top en flop: Het goede en slechte autonieuws van week 2

+ Top - Eerste review: de Mercedes EQS is een geweldige elektrische auto

De Mercedes EQS is het elektrische equivalent van de Mercedes S-klasse. En dat schept torenhoge verwachtingen. Kan de EQS die waarmaken? Nét niet helemaal. Ook al is hij zonder twijfel een fantastische elektrische auto.



+ Top - Heet deze hardcore Toyota GR Yaris écht 'grommen' Yaris?

De extreme versie van de Toyota GR Yaris heet GRMN Yaris. Ten eerste staat de afkorting GRMN heel gekunsteld voor Gazoo Racing Meisters of Nürburgring. En ten tweede lezen wij er iedere keer weer 'grommen' in ...



+ Top - Test: de Peugeot 308 is om te janken zo mooi!

"Kan iets frisser dan het fris is, wulpser dan het wulpste", dichtte Maarten van Roozendaal in zijn nummer Mooi. Hij had het over de prachtige Peugeot 308 kunnen hebben ...



- Flop - Deze modderwasbeurt van Dacia toont aan hoe stom suv's eigenlijk zijn

Dacia heeft iets ludieks bedacht: de Mud Wash. Het evenement is bedoeld voor eigenaren van een Dacia Duster 4x4, die hun auto kunnen laten volsmeren met modder. Dat is nodig, aldus Dacia, want het gros van de 4x4-rijders gaat nooit offroad.



- Flop - 'Ga toch fietsen!', waarschuwen autoreclames in Frankrijk vanaf 1 maart

De toevoeging 'geniet, maar drink met mate' is al tientallen jaren verplicht bij alcoholreclames. In Frankrijk gaan ze per 1 maart een stap verder en wordt een dergelijke waarschuwing ook toegevoegd aan autoreclames: ga fietsen of lopen!



- Flop - Dit is waarom Honda's op 1 januari massaal zijn teruggereisd naar 2002

Kennen jullie de millenniumbug nog? Dat 'enorme' probleem dat de hele wereld zou platleggen op 1 januari 2000 en uiteindelijk weinig bleek voor te stellen. Honda heeft verlaat last van het digitale pestdier.