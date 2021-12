Auto Review-auto van het jaar 2021 - De keuze van Remco Slump

Hyundai Ioniq 5

Een Hyundai kocht je twintig jaar geleden niet omdat je er zo graag een wilde, maar omdat je het budget niet had voor een Peugeot, Ford of Volkswagen. Er was weinig mis met de Atos of de Getz, in de zin dat er ook weinig mis is met steunkousen. Ze doen wat ze moeten doen, maar ze zijn zo grijs, zo seksloos.

Dus komt het bijna als een verrassing dat Hyundai het elektrische crossoversegment nu opschudt met deze verleidelijke Ioniq 5. Hij maakt hebberig met zijn retrofantastische jarenzeventiguiterlijk, maar vergis je niet: onderhuids is hij het tegenovergestelde van ouderwets.

Porsche 911 GT3

Jouw Tesla Model 3 Performance gaat in 3,1 seconden naar 100 km/h? Leuk. Dan kan ik je dus niet bijbenen in de viereneenhalf keer zo dure Porsche 911 GT3. Toch zou ik alle organen die ik kan missen in de verkoop gooien, als dat betekent dat ik deze opper-Kever bij mij voor de deur mag parkeren.

De 911 GT3 heeft mijn hart gestolen … van de Cayman GT4 die het in 2020 had gepikt. Zijn atmosferische zescilinder boxermotor jankt nóg verder door in de toeren dan die van zijn kleinere broertje. En dus zit ik er bij ieder stoplicht klaar voor: een raketrit naar 9000 tpm, waar een hemels oorgasme wacht.