Eerste review - In de Porsche 911 GT3 schreeuwt niet alleen de motor van genot. Ook jij ...

Wat valt op aan de nieuwe Porsche 911 GT3?

Wat is dat nou voor gekke vraag? Heb je al eens naar de nieuwe 911 GT3 gekeken? Hij is smurfblauw, dat ten eerste, en hij heeft een racevleugel van heb ik jou daar op zijn achterwerk hangen. De immense spoiler is nu voor het eerst van boven opgehangen. En dat betekent dat de binnenkomende rijwind niet belemmerd wordt in zijn reis langs de belangrijkste kant van de vleugel: de onderkant.

Ook niet te missen is het uitlaatgeluid van de GT3. De typische boxerroffel herken je uit duizenden en de hese schreeuw als de atmosferische motor bij 9000 tpm (!) in de begrenzer blèrt ook. De 4,0-liter zescilinder van de GT3 overheerst alles, ook omdat er uit gewichtsbesparing nauwelijks geluidsdemping is toegepast. Van de gedachte dat we in de toekomst dergelijke motoren moeten missen, worden we emotioneel.



Wat is er goed aan de nieuwe Porsche 911 GT3?

Zeg, is het nou afgelopen met die domme vragen? Alles is goed aan de nieuwe Porsche 911 GT3. Een Porsche 911 Turbo S - we reden er vorig jaar in - is een betere allrounder, maar ook wat klinisch en bijna té perfect. Voor beleving en dramatiek moet je bij de GT3 zijn. Dat begint al bij zijn strijdvaardige looks. Nederlandse Porsche-rijders hebben de neiging om hun auto in het veilig (om niet te zeggen: laf) zilver, grijs of zwart te bestellen, maar met een GT3 blijf je in geen enkele kleur incognito.

Bovendien wordt de 3,8-liter zescilinder van de Turbo S gemuilkorfd door zijn twee turbo's. Niets van dat alles in de GT3. Het hoogtoerige wedstrijdblok achterin gromt, snurkt, zaagt, krijst, snatert en schettert. Het reageert hyperalert op het gaspedaal en klimt als een razende in de toeren. Als je niet oplet zit je binnen twee seconden in de begrenzer. Wat een goed teken is, want dat betekent dus dat de PDK-bak niet ongevraagd tóch opschakelt als jij dat niet wilt.

Je kunt de Porsche 911 GT3 ook met een handbak bestellen, maar waarom zou je? De PDK-transmissie met dubbele koppeling doet zijn werk meer dan uitstekend en is ook nog eens sneller (3,4 tellen naar honderd vs. 3,9 tellen). Hij is te bedienen met flippers achter het stuur en een versnellingspookje op de middentunnel, maar je kunt hem ook prima in zijn volautomatische modus laten staan.



Het interieur van de GT3 is standaard 911, met de uitzondering dat er een rolkooi achterin is bevestigd en er geen achterstoeltjes meer zijn. De koolstofvezel kuipstoelen van onze testauto zitten fijn, maar zijn een crime om in en uit te komen. Van achter het heerlijke sportstuur kijk je uit over een perfect ingedeeld dashboard, met een analoge toerenteller als belangrijkste instrument en een gemakkelijk te configureren (deels) digitaal instrumentarium.

We hebben al genoeg stroop aan de baard van de krachtbron gesmeerd, dus laten we het hebben over het rijgedrag van de 911 GT3. Zijn voorwielen lijken te allen tijd precies te weten wat je wilt, want ze reageren voor je gevoel een milliseconde vóór dat je een beslissing maakt. Zo direct en instant is de besturing van de Porsche! Voor een betere stabiliteit op hoge snelheid en een kleinere draaicirkel in de stad, is de GT3 uitgerust met een mee- en tegensturende achteras.

Maar met een Porsche als deze moet je niet de stad ingaan of over de snelweg naar je werk rijden. De meeste voldoening haal je in de Eiffel, de Ardennen, of op de Posbank misschien. Plekken waar je meer uit de nieuwe 911 GT3 kan wringen dan alleen zijn acceleratievermogen. Het uiterste van de auto bereik je alleen op de racebaan, maar ook met de helft van zijn kunnen betovert de spannendste Porsche van dit moment je onherroepelijk.



Wat is er minder goed aan de nieuwe Porsche 911 GT3?

Dat hij niet meer bij ons voor de deur staat, maar weer bij de importeur in Leusden. Oh, en als je de GT3 wat vaker gebruikt, ga je je mogelijk ergeren aan de drammerige motor op constante snelheid en het feit dat je voor ieder drempeltje het liftsysteem op de vooras moet gebruiken. Gelukkig onthoudt de Porsche waar je dat hebt gedaan en verhoogt hij vervolgens zelf op die plek de neus.

Wanneer komt de nieuwe Porsche 911 GT3 en wat kost-ie?

Zoals je kunt zien, is de 911 GT3 er al. Porsche wil 239.200 euro voor het model hebben. Maar dan ben je er nog niet. Onze testauto was volgehangen met zo'n 30.000 euro aan opties en het kan nog veel gekker. Wij zouden bijvoorbeeld gaan voor een Paint-to-Sample-carrosseriekleur. Kost wat, maar dan heb je ook wat: een unieke Porsche in een unieke kleur.

Wat vind ikzelf van de nieuwe Porsche 911 GT3?

De Porsche 911 GT3 is een van de allerbeste sportwagens waarin ik ooit heb gereden. Punt!