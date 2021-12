Auto Review-auto van het jaar 2021 - De keuze van Jaap Peters

Dacia Sandero

Dat je in een grote BMW of Mercedes superlatieven tekortkomt om de luxe te beschrijven, is logisch. Maar het is leuker om verrast te worden door een merk dat je tot voor kort nog associeerde met Oostbloktroep en onooglijke Logans. Bij de nieuwe Dacia Sandero klopt alles.

In heel 2021 reed ik geen auto waarbij de balans tussen de bescheiden prijs en de hoge kwaliteit zo goed was. Ook met zijn uiterlijk hoeft de Sandero zich niet schaamtevol in een hoekje terug te trekken. Tot slot lach je je met de zeer betaalbare lpg-versie ook nog eens een kriek bij de pomp, als je de exorbitante benzineprijzen bekijkt.

Jeep Wrangler 4xe

2021 was een jaar vol vreemde gewaarwordingen: stille straten tijdens een oneindige lockdown, verlaten cafés, een avondklok, mondkapjes die eerst af konden en toen toch weer op moesten. Maar ook de terreinrit met de Jeep Wrangler Rubicon 4xe plug-in hybrid was memorabel.

Met zijn 4WD, lage gearing en sperdiff op beide assen, is hij er als vanouds op gericht om door te rijden waar alle andere auto’s moeten capituleren. Alleen gebeurt dat nu fluisterstil, omdat de geluidloze elektromotor het meeste werk af kan zonder hulp van de benzinemotor. En dus hoor je eigenlijk alleen fluitende vogels en opspattende modder.