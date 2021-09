Top en flop: het goede en slechte autonieuws van week 38

+ Top - Eerste review: nieuwe Peugeot 308 is het mooiste meisje van de klas

Superlatieven schieten tekort om de vormgeving van de nieuwe Peugeot 308 te omschrijven. Maar zoals dat vaker gaat met het mooiste meisje uit de klas: op den duur kijk je niet alleen maar naar het verleidelijke uiterlijk en zie je ook wat minpuntjes …



+ Top - Tesla Model Y Long Range: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h



Wij hebben de actieradius van de Tesla Model Y getest in de praktijk, op de snelweg bij 100 en 130 km/h. Haalt de Model Y Long Range het officiële bereik van 507 kilometer? Hij is in ieder geval de meest efficiënte elektrische suv die we hebben getest.



+ Top - Ik wil mijn auto verkopen. Hoe maak ik goede foto’s? 7 tips.



Een duidelijke advertentietekst wordt gewaardeerd door mensen die op zoek zijn naar een tweedehands auto. Maar toch: een foto zegt meer dan duizend woorden. Daarom zijn goede foto’s van groot belang als je je auto wilt verlopen. Met onze 7 tips zorg je dat je je auto fatsoenlijk in beeld brengt.



- Flop - Prinsjesdag 2021: BPM omhoog, grens voor lage bijtelling naar 35.000 euro

De belangrijkste Prinsjesdag-aankondiging op autogebied is dat de bpm omhoog gaat. Die aankoopbelasting wordt geheven op basis van CO2-uitstoot en aangezien nieuwe auto's steeds zuiniger worden, loopt de overheid nu inkomsten mis. Verder gaat de subsidie voor nieuwe elektrische auto's omlaag en gaat de prijsgrens voor lage bijtelling naar 35.000 euro.

- Flop - De prijs van een liter diesel is nog nooit zó hoog geweest!

De prijs van diesel is nog nooit zó hoog geweest. De landelijke adviesprijs voor een liter ligt nu op 1,618 euro, zo blijkt uit gegevens van United Consumers. Een week geleden bereikte de benzineprijs al een record van 1,985 euro per liter. Inmiddels is die weer gezakt naar 1,982 euro.

- Flop - Overheid schroeft subsidie voor elektrische auto's nóg verder terug

Zo! Dat gaat snel. Op Prinsjesdag werd bekendgemaakt dat de subsidie voor nieuwe elektrische auto's in 2022van 4000 euro naar 3700 euro daalt. En nu opeens laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat weten dat het bedrag nóg verder omlaag gaat.