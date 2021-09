Ik wil mijn auto verkopen op Marktplaats. Hoe maak ik goede foto’s? 7 tips voor een succesvolle advertentie!

Ga maar eens bij jezelf na. Als je een product wilt kopen, kijk je meestal eerst naar de afbeeldingen. Zijn die onduidelijk, of oogt het product zelf onaantrekkelijk, dan haak je af. Wil je de aandacht van een potentiële koper trekken en vasthouden? Zorg dan dat je je tweedehands auto zo aantrekkelijk mogelijk op de foto zet. Aan de andere kant moet je ook niet overdrijven. Je wilt immers niet dat de auto in vergelijking met de foto’s een enorme tegenvaller blijkt wanneer de potentiële koper hem live komt bekijken.

Maak de foto’s van je auto bij voldoende licht

Te vaak zien we op Marktplaats auto’s die in de schaduw of zelfs in het halfdonker zijn gefotografeerd. De foto’s zijn dan meestal onscherp, bovendien kun je de auto niet goed zien. Soms ogen de beelden zelfs een beetje obscuur. Alsof de koper iets te verbergen heeft. Dat moet je niet willen. Fotografeer de auto bij voorkeur bij zonnig weer. Dat geeft een vrolijker beeld en de kleur komt beter tot zijn recht. Fotografeer niet tegen de zon in. Je wilt dat het licht óp de auto schijnt. Dit betekent dat je de auto tijdens het fotograferen een paar keer zult moeten verzetten. Anders bevinden sommige delen zich alsnog in de schaduw. Foto’s van het interieur lukken juist het best als de auto in de schaduw staat. Anders krijg je een storend contrast tussen delen waar het zonlicht wel en niet op schijnt.

Maak en plaats de foto’s in de juiste stand.

Als je foto’s met je telefoon neemt, houd die dan horizontaal, zodat je ‘liggende’ foto’s maakt. Daarop komt een auto beter uit. Check bij het aanmaken van de advertentie dat de foto’s niet op de kop of verdraaid verschijnen. Dit wekt irritatie bij de kijker. Met als risico dat hij doorklikt naar de volgende advertentie. Zet de foto’s in de juiste stand voordat de advertentie online gaat.

Voorkom onscherpe foto’s

Voor scherpe foto’s is voldoende licht (zie tip 1) niet voldoende. Zorg dat de lens schoon is en houd je smartphone of camera met twee handen vast, zodat het beeld niet bewogen wordt. Gebruik geen optische zoom, aangezien de kwaliteit van de foto hierdoor afneemt.

Maak de foto’s van je auto in een ‘rustige’ omgeving

Een rommelige achtergrond leidt de aandacht af van je auto. Als een auto krap geparkeerd staat, is het ook lastig om hem vanuit alle gewenste hoeken te fotograferen. Bovendien kunnen gebouwen, andere auto’s en dergelijke voor hinderlijke reflecties zorgen. Vaak hoef je helemaal niet ver te rijden om een ruime, geschikte plek te vinden. Een parkeerplaats bij een sportpark of een restaurant is op een doordeweekse ochtend vaak een oase van rust. Als je een geschikte plek hebt gevonden, fotografeer de auto dan niet alleen van heel dichtbij. Een beetje omgeving rondom de auto laten de proporties en het lijnenspel beter uitkomen. Nog een laatste tip: zet de auto voor de foto niet op het gras, behalve misschien als het een 4x4 is …

Zorg dat je auto er vanbinnen en vanbuiten schoon en opgeruimd uitziet.

Door je auto voor de fotosessie te wassen, zorg je ervoor dat-ie aantrekkelijk oogt. Bovendien geef je potentiële kopers het idee dat je zuinig op je vierwieler bent. Vergeet hierbij het interieur niet. Modderige matten, vlekkerige bekleding of allerlei rommel in de auto wekken een smoezelige indruk.

Liever te veel foto’s dan te weinig; geef een zo compleet mogelijk beeld

Maak foto’s recht van voren, van achteren en beide zijkanten. Maar als openingsplaat van de advertentie is een foto schuin van voren het aantrekkelijkst. Zet de auto zodanig neer dat je de neus en een deel van de zijkant mooi in beeld kunt brengen. Maak een vergelijkbare foto schuin van achteren. Vergeet niet om het interieur te fotograferen. Doe dit alsjeblieft niet vanbuiten, door het dichtgedraaide raam heen … Voor het maken van een goede dashboardfoto kan het handig zijn om op de achterbank te gaan zitten. Maak ook foto’s van de stoelen, de achterbank en de bagageruimte. Fotografeer details van de auto die je aantrekkelijk vindt of die hem onderscheiden van vergelijkbare modellen. Dat kan een (lage) kilometerstand zijn. Maar ook een accessoire. Zitten er bijvoorbeeld extra mooie lichtmetalen wielen op? Nieuwe banden? Een gave stereo? Maak daar dan foto’s van. Is het onderhoudsboekje erbij en heb je onderhoudsfacturen bewaard? Zet ze op beeld!

Wees eerlijk over minpunten en zet ze op de foto

Heeft de auto een deuk of een kras? Vermeld dat dan in de tekst en maak er een duidelijke foto van. Zo kom je eerlijk en oprecht over en confronteer je de koper achteraf niet met een tegenvaller. Alleen moeten dergelijke foto’s natuurlijk niet de eerste zijn die de Marktplaats-bezoeker te zien krijgt wanneer hij jouw advertentie bekijkt ...

Succes met de verkoop!