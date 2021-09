Je hebt 20.000 euro: koop je de goedkoopste Polo, Fabia of Ibiza?

De Volkswagen-groep maakt kiezen knap lastig: de Polo, Fabia en Ibiza zijn technisch bijna identieke auto’s en elke basisversie kost net geen 20 mille. De grootste verschillen zitten in de basisuitrusting.

Skoda Fabia heeft een turbomotor

Autoliefhebbers kiezen de Skoda Fabia. Punt uit. Dat is het enige basismodel met een 95 pk sterke 1.0 TSI-turbomotor. Volkswagen en Seat schepen je af met een 1.0 MPI van 80 pk. Hierdoor rijdt de goedkoopste Fabia veel lekkerder dan de showroomlokkertjes van zijn concerngenoten. Elke hatchback heeft een handgeschakelde vijfbak.

Volkswagen Polo heeft een digitaal instrumentarium

Maar wat nu al je meer geeft om pixels dan om paardenkrachten? Dan zwicht je voor het digitale instrumentarium van de vernieuwde Polo. Elke uitvoering heeft zo’n Digital Cockpit, zelfs de Polo Basis van 19.990 euro. In de Fabia en de Ibiza kijk je naar analoge instrumenten. Duurdere uitvoeringen hebben wel degelijk een scherm achter het stuur, maar niet voor 20 mille.

Seat Ibiza heeft cruise control en kleur

De Seat Ibiza is voor luie bestuurders. Sorry, we kunnen het echt niet anders verpakken. De Ibiza Reference van 19.700 euro wordt nu eenmaal standaard geleverd met cruise control. Als enige. Bij Skoda moet je een duurdere versie aanvinken, bij Volkswagen betaal je 190 euro extra voor zo’n handige snelheidsregelaar.

Als je een basismodel koopt, zie je dat er ook aan af. Géén van de drie automerken zet zijn instapper op lichtmetalen wielen. Ze denken wel verschillend over de ‘gratis’ lakkleur: voor 20 mille koop je een rode Ibiza, een donkerblauwe Fabia en een crèmekleurige Polo. Over vrolijke kleuren gesproken: alleen Seat is zo gul om het dashboard te versieren met kleuraccenten. Het oog wil dus een Ibiza.