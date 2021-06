Top en flop: Het goede en slechte autonieuws van week 25

+ Top - De nieuwe Peugeot 308 SW is net zo fraai als zijn hatchbackbroer



De blauwe auto op de foto's is een dik aangeklede Peugeot 308 SW GT, met led-koplampen, grote wielen en een fraai Peugeot-logo op de flanken. Zo wil je hem. Maar daar betaal je wel voor ...



+ Top - Is ook de nieuwe Porsche 911 GTS weer de uitvoering die je moet hebben?

Bij Porsche zie je door het aantal uitvoeringen het leveringsprogramma niet meer. Maar bij de Porsche 911 is één ding duidelijk geworden de laatste twaalf jaar. Als je de beste combinatie tussen dagelijkse bruikbaarheid en hardcore sportiviteit wilt, dan moet je de Porsche 911 GTS hebben. Dit is de nieuwe ...



+ Top - In 2025 komt de Volkswagen ID.2, met een prijs onder de 25.000 euro

De prijs van een elektrische auto is echt veel te hoog. Toch? Nou, niet als het aan Volkswagen ligt. In 2025 komt een elektrische Volkswagen op de markt met een prijs onder de 25.000 euro. Zijn vermoedelijke naam? ID.2.



+ Top - Met de Ferrari 296 GTB kun je elektrisch naar de supermarkt. En misschien ook weer terug

Het is meer dan vijftig jaar geleden dat er een Ferrari met een V6-motor is geweest. In die zin is de nieuwe Ferrari 296 GTB een spirituele opvolger van de Dino. Hij is een plug-in hybride en wordt aangedreven door een 2,9-liter twinturbo zescilinder en een elektromotor. Elektrische stukjes rijden kan de 296 GTB ook: slechts 25 kilometer.



- Flop - De 27.990 euro kostende Peugeot 308 heeft wieldoppen. Peugeot, ga je schamen!

Prachtige auto, die nieuwe Peugeot 308! Maar hij is alleen echt prachtig als je de hoofdprijs betaalt. Voor de instapprijs van 27.990 euro krijg je 16-inch wielen met plastic doppen en wat armoedig ogende led-lichten voor en achter.



- Flop - Smeekbede van een motorrijder: 'Let nou eens op in het verkeer, automobilisten!'

Ik voel mij onzichtbaar. Niet omdat ik in de afgelopen maanden mijn collega’s nauwelijks heb gezien, maar omdat ik sinds oktober mijn motorrijbewijs heb. En op de motor moet je rondrijden alsof geen van je medeweggebruikers je kan zien.