Zakenauto van het jaar 2022: deze tien auto’s kunnen de prijs winnen

De jury van de Zakenauto van het Jaar-verkiezing bestaat uit autojournalisten, maar ook uit vertegenwoordigers van leasemaatschappijen en wagenparkbeheerders. Auto’s winnen de titel niet alleen vanwege hun rijeigenschappen, hun innovatieve techniek of hun comfort. Het gaat ook om andere zaken, zoals garantieafwikkeling, onderdelenvoorziening, en de support bij sales- en aftersalesproblemen.

Tesla Model 3 was Zakenauto van het Jaar 2021

In 2021 wist de Tesla Model 3 de titel Zakenauto van het Jaar binnen te slepen. Na een aantal stemrondes, staan er nog maar tien auto’s op de shortlist, die allemaal kans maken om de Model 3 op te volgen. Op 28 juni moeten de importeurs van deze tien automerken gedurende een speciale importeursdag de jury zien te overtuigen dat zijn toch echt de prijs verdienen. De informatie die ze geven, gaat met name over praktijkervaringen met de auto’s en over operationele aspecten in de leasewereld.

Uitslag Zakenauto van het Jaar 2022

Gebruik makend van deze kennis, kiest de jury in een volgende stap van de stemprocedure de uiteindelijke winnaar van de Zakenauto van het Jaar 2022. De uitslag is op 6 oktober tijdens de Driving Business Awards van het vakblad Automobiel Management. Bovendien wordt op dan nog een prijs uitgereikt: die van Beste Nieuwkomer 2022.



And the nominees are (in alfabetische volgorde) ...