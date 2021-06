Test Ford Focus - Kia Ceed - Volkswagen Golf: maar welke stationwagon rijdt nou het fijnst van allemaal?

Zo vreemd is het niet, dat juist de Ford Focus momenteel de best verkopende compacte middenklasser van Nederland is. In zijn huidige verschijningsvorm is het een zeer volwassen auto, met een scherpe prijsstelling, genoeg ruimte voor het hele gezin en - als vanouds - ijzersterke rijeigenschappen. Natuurlijk is de concurrentie er alles aan gelegen om de kwaliteiten van de Focus te benaderen - of liever nog: te overtreffen. In een uitgebreide vergelijkende test in Auto Review praten we je bij over de huidige rangschikking in het C-segment. Hier verklappen we je alvast, welke stationwagon het lekkerste rijdt: de Ford Focus, de Kia Ceed of de Volkswagen Golf.

Natuurlijk staat bij gezinsauto's als de Ford Focus Wagon de veiligheid van de inzittenden voorop. Zo'n auto hoeft geen onderstel te hebben dat is afgestemd op snelle rondetijden, een voorspelbare wegligging is veel belangrijker. Maar Ford is van mening dat veiligheid niet in de weg hoeft te staan van rijplezier. Zoals bekend, is Ford een meester in het vinden van de juiste mix tussen veercomfort en een goede wegligging, en daar is bij de huidige Focus helemaal niets aan veranderd.



Ford Focus is de maatstaf

Ouders die veiligheid en rijplezier hoog in het vaandel hebben staan, worden heel gelukkig van de Ford Focus. De auto reageert scherp op de besturing, je hoeft niet bang te zijn dat de voorwielen hun grip met de ondergrond gauw verliezen. Voordat onderstuur optreedt, weet de Focus allang een Ernie-achtige uiting van pure pret bij zijn bestuurder te ontlokken - 'Woeiii!'



Ga je in een snelle bocht plotseling van het gas af, dan voel je dat de achterkant van de auto een klein stapje opzij wil zetten. Dolle boel! Een klein puntje van kritiek, is dat de besturing rond de middenstand misschien zelfs iets té scherp reageert. Niet dat je meteen achterstevoren staat als je een keer moet niezen, maar een klein beetje meer niesmarge was prettig geweest.

Kia Ceed benadert de Europese top

Als je zonder ooit met de Ford Focus te hebben gereden, achter het stuur van de Kia Ceed stapt, zul je heel tevreden op je bestemming weer uitstappen. De auto heeft een aangenaam comfortabel onderstel, en een gezonde dosis dynamiek gaat de Zuid-Koreaanse stationwagon beslist niet uit de weg. Maar als je direct vanuit de Focus met de Ceed het circuit op wordt gestuurd, dan merk je dat de Kia in de finesses en nuances nog steeds groeimogelijkheden heeft.

De wegligging van de Kia Ceed Sportswagon is op de eerste plaats op veiligheid afgestemd. Waar het de Kia aan ontbreekt, is tractie in krappe bochten. Wanneer je instuurt en je geeft vol vermogen, dan begint het binnenste voorwiel al heel gauw door te slippen. Dik in orde zijn de remmen van de Ceed Sportswagon. Bij een noodstop vanaf 100 km/h, sta je met koude remmen in 33,1 meter stil. Daarmee verdient de Kia veel bonuspunten.

Volkswagen Golf doet alles goed - niets meer en niets minder

Als op rails. Dat kan worden gezegd over de wegligging van de Volkswagen Golf Variant. In rechte lijn wijkt de auto geen centimeter van het spoor, en bochten op hoge snelheid volgt-ie onverstoorbaar. Dreig je de grenzen van de grip te overschrijden, dan grijpt het ESP zo subtiel in, dat je eigenlijk niet eens in de gaten hebt dat de elektronica de teugels heeft aangetrokken.

Dat verklaart ook dat de Volkswagen Golf Variant met iets lagere snelheid door onze standaardslalom danst dan de Ford Focus. Ook al heeft de Golf volop grip, ongemerkt bewaart de stabiliteitscontrole de greep op de zaak. De Golf Variant heeft een doel voor ogen en dat is de veiligheid te bewaren. In tegenstelling tot bij de Ford Focus, gaat dat met iets minder emoties gepaard.

De volledige test van de Ford Focus Wagon, Kia Ceed Sportswagon en Volkswagen Golf Variant vind je in Auto Review 6/2021.