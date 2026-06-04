Elektrische bedrijfswagens verkopen als nooit tevoren, toch zie je ze amper
In mei 2026 zijn opnieuw iets meer elektrische bestelwagens verkocht dan in de maanden ervoor. Met een kleine dip in februari 2026, is een stijgende lijn duidelijk te zien. Nog altijd is het een druppel op een gloeiende plaat in absolute aantallen, maar met bijna 82 procent EV's in mei, is een nieuw record gevestigd.
Paar honderd ev-busjes meer in mei
Van de in totaal 1946 verkochte bussen in mei 2026 zijn er 1595 die puur elektrisch hun werk doen. Toch weer een paar honderd meer dan in de voorgaande maanden van dit jaar:
- april: 1392
- maart: 1368
- februari: 944
- januari: 1118
Slechts zes procent elektrisch
Hoewel de groei doorzet, is er nog wel wat te doen om helemaal elektrisch te werken. Op een totaal bestelwagenpark van ruim één miljoen bestelwagens, zijn er bijna 58.000 elektrisch. Circa zes procent dus.
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Merendeel busjes op brandstof
Veruit het merendeel van die miljoen bestaande bestelwagens rijdt op brandstof. Maar dit lijkt op (de heel lange) termijn uit te sterven. In mei werden slechts zeven benzine- en 232 dieselbussen verkocht. Opvallend is dat de hybride bestelwagen aan een opmars is begonnen: deze smaak verkocht in mei 112 keer, tegen 59 keer in april.
PHEV groeit mee
April is overigens een slechte PHEV-maand geweest. In januari (96), februari (79) en maart (74) ging het stukken beter. Met nu dus een 'explosie' naar 112 stuks. Dat heeft onder andere te maken met de steeds ruimere beschikbaarheid van deze aandrijfvorm. Had Ford tot nu toe zo'n beetje het alleenrecht met de PHEV-versies van de Transit Custom en Transit Connect en Ranger, ondertussen hebben ook de Volkswagens Transporter, Caddy, Caravelle en Multivan zich aan de start van de stekkerbenzine-race gemeld.
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