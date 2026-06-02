Busjesverkopen licht omhoog, maar deze nieuwkomer rijdt iedereen voorbij

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De bestelwagenverkopen in mei 2026 laten een niet geheel onverwachte winnaar zien. Bovendien blijkt dat Ford in de eerste vijf maanden van dit jaar torenhoog favoriet is. En last but not least: de verkopen stijgen weer iets in mei: 1946 stuks tegen 1742 busjes in april 2026.

Stijgende lijn

Het goede nieuws is dat mei 2026 een behoorlijke stijging laat zien ten opzichte van april: ruim 200 bussen meer. Dat is natuurlijk niet echt een spectaculaire stijging. Op nog geen 2000 eenheden is het echter noemenswaardig. Ten opzichte van mei 2025 gaat het - naar verhouding - helemaal lekker, toen werden slechts 1303 bussen op kenteken gezet.

In de eerste vijf maanden van 2026 zijn er echter nog niet zoveel bussen verkocht als in mei:

januari: 1439

februari: 1314

maart: 1754

april: 1742

mei 1946

Nieuwkomer laat achterlichten zien

Opvallend is dat nieuwkomer Kia PV5 niet al te lang heeft gewacht om de koppositie in te nemen. Het model is pas serieus leverbaar sinds eind 2025, maar laat de rest nu al zijn achterlichten zien. De PV5 werd namelijk in mei 195 keer op kenteken gezet. Dit levert de volgende top-5 op:

Heel 2026

In heel 2026 tot en met mei is Ford echter de grote winnaar, zowel op model- als merkniveau. De Ford E-Transit Custom is in de eerste vijf maanden van dit jaar 886 keer verkocht, de Kia PV5 620 keer. De Renault Master E-Tech electric pakt hier met 519 eenheden de derde plek.

In totaal werden er 8192 busjes verkocht, 233 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ford verkocht 2026 bedrijfswagens, net geen kwart van het totaal. Een goede prestatie, bijna het dubbele van de nummers twee en drie. Dit zijn respectievelijk Renault met 1087 busjes en Volkswagen met 1072 bestelwagens.