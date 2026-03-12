Welke momenten zijn ideaal om je bestelwagen te verkopen?

Nieuws

Net als elk bedrijfsmiddel heeft ook een bedrijfswagen een economische levensduur. Te lang doorrijden kan leiden tot hogere kosten, terwijl te vroeg verkopen onnodig kapitaalverlies betekent. Op welk moment verkoop je je bus dan? Dit zijn de belangrijkste signalen om in de gaten te houden.

De onderhoudskosten lopen snel op

Een van de duidelijkste signalen dat het tijd is om je bestelwagen te verkopen, is wanneer de onderhoudskosten stijgen. Naarmate een voertuig ouder wordt, nemen reparaties en slijtageonderdelen toe. Denk aan versleten koppelingen, turbo's, injectoren of problemen met de emissiesystemen. Als de jaarlijkse onderhoudskosten de pan uit rijzen, kan het financieel aantrekkelijker zijn om de bestelwagen te vervangen.

De kilometerstand wordt een verkoopdrempel

De kilometerstand speelt een grote rol in de restwaarde van een bestelwagen. Veel kopers haken af zodra een voertuig boven bepaalde psychologische grenzen komt, zoals 200.000 of 250.000 kilometer. Door je bestelwagen te verkopen vóórdat deze grens wordt bereikt, blijft de restwaarde vaak aanzienlijk hoger.

Nieuwe regelgeving of milieuzones

Steeds meer steden voeren strengere milieuregels in voor bedrijfswagens. Oudere dieselbestelwagens kunnen hierdoor bepaalde stadscentra niet meer in. Voor ondernemers die regelmatig in binnensteden werken, is het nu daarom een goed moment om de bestelwagen te verkopen en over te stappen op een emissievrij model. Er is nog steeds veel vraag naar gebruikte diesels. Niet elke ondernemer hoeft immers in een zero-emissiezone te zijn.

Brandstofprijzen schieten de hoogte in

Je diesel volgooien is tegenwoordig geen pretje meer. Brandstofprijzen schieten de hoogte in. Wanneer elektrisch rijden voor jou een alternatief is, is het interessant om nu je bus op brandstof te verkopen. In veel regio's is elektrisch laden door netcongestie niet eenvoudig en blijft diesel, ondanks de hoge prijzen, het alternatief. Dus blijft de vraag naar occasions hoog.

Het juiste moment ligt vóór grote investeringen

Moet je binnenkort een dure reparatie laten uitvoeren, zoals een nieuwe versnellingsbak of distributieketting? Dan kan het slim zijn om eerst de marktwaarde van je bestelwagen te bekijken. Vaak levert verkopen vóór zo’n investering financieel meer op dan het voertuig laten repareren en dan nog jarenlang door te rijden. Dan lopen ook de normale onderhoudskosten immers sneller op.

Over naar elektrisch?

Er is ondertussen echt een transitie naar elektrisch aan de gang. Mondjesmaat, maar het gebeurt wel. Kun je overstappen op elektrisch, omdat je eenvoudig kunt laden en de actieradius voor jouw werk okay is, dan is dat zeker het overwegen waard.