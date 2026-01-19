Gebruikte bus kopen? Maak een uitgebreide proefrit en doe vervolgens dit

Nieuws

Ben je in de markt voor een gebruikte bestelwagen, dan is de keuze reuze. Het internet staat vol met bussen in alle maten, merken en aandrijfvormen. De zoektocht begint met uitvinden wat je precies nodig hebt. Heb je een paar kandidaten gevonden, maak dan vooral een proefrit en check hierbij de volgende belangrijke zaken.

Voor de proefrit: controleer de historie

Goede onderhoudsdocumentatie en zo min mogelijk vorige eigenaren verhogen de zekerheid bij de koop van een occasion. Vraag daarom altijd naar het onderhoudsboekje, facturen en eventuele garantievoorwaarden. Regelmatig en aantoonbaar onderhoud zegt veel over de staat van de bestelwagen. Controleer daarnaast of kilometerstanden logisch oplopen en overeenkomen met de algemene indruk van het voertuig. Dit kun je checken door het kenteken in te voeren op rdw.nl. Hier vind je bovendien hoeveel eigenaren de bus al heeft gehad.

Grondig checken

Daarna is het zaak om ermee te gaan rijden. Rijd zowel binnen de bebouwde kom als op de snelweg. Let op het schakelen, de koppeling en het motorgeluid bij verschillende toerentallen. Controleer of alle rijhulpsystemen en elektronica correct werken, zoals cruise control, parkeersensoren en of de airconditioning echt koud wordt.

Een proefrit mag best een tijdje duren. Overleg dit met de verkoper. Een lange proefrit is niet alleen belangrijk om echt gevoel te krijgen bij de bus, maar meer nog: het geeft je de mogelijkheid om onderweg alles uitgebreid te checken. Zonder op de vingers te worden gekeken door de verkoper.

Inspecteer de carrosserie en laadruimte

Neem even pauze tijdens de rit, loop de bestelwagen grondig rond en let op roest, kleurverschillen en scheefstanden tussen carrosseriedelen. Dit kan wijzen op schade of herstelwerk.

Besteed extra aandacht aan de laadruimte: controleer de vloer, wanden en deuren op slijtage, scheuren of vochtproblemen. Een beschadigde laadruimte kan duiden op intensief of onzorgvuldig gebruik.

Let op banden, ophanging en remmen

Banden geven veel informatie. Ongelijkmatige slijtage kan wijzen op problemen met de uitlijning of ophanging. Controleer tijdens de proefrit of de bestelwagen stabiel aanvoelt, niet trekt bij remmen en geen kloppende of piepende geluiden maakt. Remmen moeten direct en zonder trillingen reageren.

Neem een profielmeter mee om de profieldiepte te controleren. En check de leeftijd van de banden. Op de zijkant staan de letters DOT, gevolgd door een viercijferige code. Dit zijn de maand en het jaar van productie van de band. Soms staat er een C (van Commercial) achter de bandenmaat. Dit zijn robuustere banden, speciaal voor bedrijfswagens. Die gaan weliswaar iets langer mee, maar controle door een expert is ook dan aan te raden.

Neem bij twijfel een expert mee

Twijfel je over de technische staat of ben je zelf niet technisch, overweeg dan een aankoopkeuring. De kosten hiervan wegen vaak ruimschoots op tegen mogelijke reparaties achteraf. Een andere mogelijkheid is een afspraak maken bij je eigen autobedrijf op het moment dat jij gaat proefrijden. Dat is extra vertrouwd. Dat moet dan wel passen in de tijd die je hebt voor de proefrit.