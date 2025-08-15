Nieuwe banden nodig? 4 tips om te besparen op banden

Nieuws

Banden kopen is vaak geen pretje voor je portemonnee. Het is dan ook verleidelijk om te kiezen voor goedkope banden. Maar is dat wel zo slim? Want wat op het eerste gezicht voordelig lijkt, kan op de lange termijn juist meer kosten. Wij geven 4 tips om geld te besparen en toch goede banden te vinden.

Het loont om voor de aankoop van banden eerst goed rond te kijken. Naar aanbiedingen, maar vooral naar de juiste band. Waarbij goedkoop soms tot duurkoop kan leiden. Omdat goedkope banden vaak een eenvoudigere constructie hebben: er wordt ander materiaal verwerkt dan bij premium banden. Om de prijs laag te houden. Wat veiligheid betreft zijn budgetbaden overigens net zoals premiumbanden aan alle voorschriften gebonden.

Energielabels vertellen meer dan de prijs

Elke band heeft een EU-energielabel. Daarop zie je onder andere het brandstofverbruik (rolweerstand) en het geluidsniveau. Goedkope banden hebben vaak een ongunstig label en dat betekent al snel:

Meer rolweerstand en daarmee een hoger energieverbruik.

Snellere slijtage

Meer geluid en daarmee minder rijcomfort.

Kostenmakers

Vooral de eerste twee verschillen zijn bepalend voor de kosten:

De meeste bedrijfswagens maken veel kilometers. Een minder zuinige band zorgt daardoor voor een hogere brandstofrekening.

Rijd je elektrisch, dan kost het je niet alleen meer stroom: de actieradius neemt af en dat kost bovendien extra (laad)tijd.

Snellere slijtage betekent vanzelfsprekend dat je je banden eerder moet vervangen.

De gulden middenweg

Je hoeft niet altijd de duurste band te kiezen om kwaliteit te krijgen. Er zijn middenklassers die goed scoren op energielabel, levensduur en comfort. Vaak zijn ze iets duurder in aanschaf, maar op de lange termijn goedkoper door minder slijtage en brandstofverbruik.

Tips om te besparen zonder in te leveren op kwaliteit

Vergelijk energielabels voordat je koopt. Let op slijtvastheid: vraag naar onafhankelijke testresultaten. Houd de bandenspanning op peil: dit verlengt de levensduur en bespaart brandstof. Check aanbiedingen: soms zijn A-merken in de aanbieding.

Extra aandacht voor bedrijfswagens

Elke band heeft een maximale draagkracht. Kijk daarom altijd in het instructieboekje welke banden bij jouw bus horen. Er zijn zelfs banden die speciaal voor busjes worden gemaakt. Die herken je aan de C (van Cargo, zie foto) achter de bandenmaat. Deze kunnen meestal meer gewicht dragen door hun extra sterke constructie. Die bovendien slijtvaster en vaak veel stiller is. Toch betaal je er niet de hoofdprijs voor als je internet een beetje afstruint.