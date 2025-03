Nieuws

De Volkswagen e-Transporter is er nu ook als personenvervoerder. In die rol draagt hij de bekende namen Kombi en Caravelle. Maar wat is het verschil?

Kombi vs. Caravelle: Wat zijn de verschillen?

Kombi en Caravelle zijn gevestigde namen in de wereld van personenvervoer, geliefd bij taxibedrijven en groepsvervoer. Waar een standaard taxi te klein is, zijn busbusjes de oplossing.

Met de e-Transporter speelt Volkswagen in op de vraag naar emissievrij vervoer, ideaal voor zero-emissiezones. De bus is beschikbaar met acht of negen zitplaatsen, waarbij de e-Transporter Kombi de praktische instapper is en de e-Caravelle meer luxe biedt. Aan de buitenkant is de e-Caravelle daarom herkenbaar aan in kleur meegespoten wielkasten en bumpers.

Prijzen Volkswagen e-Transporter Kombi en e-Caravelle (2025)

De keuze tussen beide modellen hangt af van de gewenste uitvoering. De e-Transporter Kombi richt zich op groepsvervoer, zoals schoolritten, ziekenvervoer en de buurtbelbus. De e-Caravelle is luxer en daardoor geschikt voor hotels, VIP-vervoer en particulieren. Dit verschil zie je ook terug in de prijs:

Volkswagen e-Transporter Kombi: vanaf 50.190 euro

Volkswagen e-Caravelle: vanaf 55.479 euro

Standaarduitrusting Volkswagen e-Transporter Kombi (2025)

De e-Transporter Kombi biedt ruimte aan acht passagiers en is voorzien van duurzame, vuilafstotende bekleding. Zodat kauwgom of het product van een avondje stappen snel verwijderd kunnen worden. Of zoals Volkswagen het zegt: ‘om de uitdagingen van het dagelijks gebruik aan te kunnen’. Standaard heeft deze uitvoering onder andere:

LED-koplampen en led-achterlichten

Climate control

Parkeersensoren achter

Meer comfort? De Life-uitvoering (1500 euro extra) voegt onder andere stoelverwarming, een achteruitrijcamera en een kunstlederen stuurwiel toe.

Standaarduitrusting Volkswagen e-Caravelle (2025)

De e-Caravelle richt zich op comfortabel en stijlvol vervoer en dat zie je terug in de gebruikte materialen en uitrusting. De Life-basisuitvoering biedt onder andere:

Luxe materialen en extra geluidsisolatie

Sfeerverlichting

Ergonomische stoelen met armleuningen

Instapmogelijkheid aan beide zijden

De Style-uitvoering (plus 4500 euro) voegt kunstlederen stoelen, een premium audiosysteem, een digitaal instrumentenpaneel en 17-inch lichtmetalen velgen toe.

Actieradius en vermogen

Alle varianten van de e-Transporter hebben een 64 kWh-accu. De beschikbare motoropties:

e-Transporter Kombi: 136 pk of 218 pk

e-Caravelle: 136 pk, 218 pk of 286 pk

De actieradius ligt, afhankelijk van de gekozen uitvoering, tussen 270 en 350 km. Alle prijzen in dit artikel zijn overigens ex. btw en bpm.