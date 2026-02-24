Test Ford Transit Custom PHEV dubbele cabine (2026): op wintersport met de (bestel)bus

Nieuws

Voor veel zzp'ers die dagelijks een bus nodig hebben, is een dubbele cabine (DC) dé manier om werk en privé te combineren. Doordeweeks ruimte voor collega's, materialen en gereedschap, in het weekend met het gezin op pad. Maar hoe comfortabel is dat écht? Wij reden met de Ford Transit Custom PHEV DC naar Oostenrijk – vijf volwassenen, volle bepakking en winterse omstandigheden.

Alles mag mee op wintersport

Onze testauto was de gelimiteerd gebouwde gitzwarte Ford Transit Custom Black Platinum L2H1. Met als grootste pluspunt: heel veel bagageruimte. Ski’s, snowboards, koffers vol wintersportkleding voor vijf personen. Ook de oudhollandse traditie van zoveel mogelijk eigen eten en drinken meenemen vormde geen probleem. Zelfs de ingrediënten voor een week après-ski hadden gepast, maar er zijn grenzen.

Keerzijde: door de dubbele cabine ontbreken zijschuifdeuren in de laadruimte. Spullen tegen de scheidingswand zijn hierdoor lastig bereikbaar. Uitladen betekent vaak instappen. Onder de achterzittingen zijn bovendien handige opbergruimtes te vinden, zoals voor de laadkabel. Nadeel: je moet opstaan om ze te openen.

Winter heeft geen vat op Transit Custom

Aan boord is het aangenaam. De vijf grote stoelen met lederen bekleding zitten comfortabel, voorin zelfs met stoelverwarming. Ook het stuur is verwarmbaar, al kent dat slechts één – vrij warme – stand. De klimaatregeling krijgt de cabine snel op temperatuur en de elektrisch verwarmbare voorruit is in winters weer een uitkomst.

Het 13-inch touchscreen, gecombineerd met een 12-inch digitaal instrumentenpaneel, maakt de bediening overzichtelijk. Rijhulpsystemen zoals snelheidswaarschuwing en rijbaanassistentie zijn snel via het stuur uit te schakelen. De ergonomie klopt.

Dankzij grote ruiten en spiegels is het zicht rondom uitstekend. Is de laadruimte niet volledig gevuld, dan biedt het ruitje in de scheidingswand via de binnenspiegel extra zicht naar achteren. De achtvoudig verstelbare bestuurdersstoel maakt lange ritten van 1.000 kilometer goed verteerbaar. Ook de drie achterpassagiers stappen fris uit.

Hoe rijdt de Ford Transit Custom PHEV (2026)?

De plug-in hybride aandrijflijn combineert een benzinemotor met elektrische ondersteuning, goed voor 233 pk en 233 Nm koppel. De eerste circa 50 kilometer rijd je volledig elektrisch – maar dat is vooral aantrekkelijk voor dagelijks gebruik. Snelladen is niet mogelijk. Op een reis van 1.000 kilometer is tussentijds laden daardoor weinig praktisch.

Is de accu leeg, dan moet de benzinemotor het alleen doen. Onder belasting klinkt hij nadrukkelijker dan je zou willen, vooral bij accelereren of inhaalacties. Regeneratief remmen levert soms nét wat extra elektrische ondersteuning op, maar het merendeel van de lange snelwegrit gebeurt puur op benzine.

Over de volledige testroute van ruim 2.000 kilometer noteerden we een gemiddeld verbruik van 1 op 10,3 – inclusief tweemaal circa 50 kilometer elektrisch rijden. Gezien formaat, gewicht en belading is dat een nette score.

De wegligging is stabiel en voorspelbaar. In sneller genomen bochten merk je bij volle belading het gewicht, maar onrustig wordt het nooit. De adaptieve cruise control werkt prettig; de minimale volgafstand voelt logisch en minder overdreven ruim dan voorheen.

Kleine ergonomische missers

De automaathendel zit aan de stuurkolom, op een plek waar bij veel merken de ruitenwisserbediening zit. In de bergen per ongeluk naar ‘neutraal’ schakelen terwijl je de wissers wilt activeren, is geen fijne ervaring. Een vergrendeling op de vrijstand had dit kunnen voorkomen.

Voorin is er overvloedige opbergruimte, inclusief vier bekerhouders en meerdere laadpunten. Achterin ontbreken bekerhouders en oplaadmogelijkheden volledig – een gemis voor passagiers. Ook zijn de veiligheidsgordels voorin niet in hoogte verstelbaar, wat bij langere inzittenden minder comfortabel aanvoelt.

Conclusie: praktische reisgenoot met kanttekening

De Ford Transit Custom DC PHEV bewijst dat een dubbele cabine meer kan zijn dan een werkpaard. Comfort, zitpositie en rijgedrag maken lange reizen goed haalbaar, zelfs met vijf volwassenen en volle wintersportuitrusting.

De plug-in hybride aandrijflijn is vooral interessant voor dagelijks gebruik met korte afstanden. Op lange snelwegritten profiteer je beperkt van het elektrische deel en hoor je de benzinemotor nadrukkelijker werken. Toch blijft het totaalplaatje overeind: voor ondernemers die één voertuig willen voor werk én gezin is de Transit Custom PHEV dubbele cabine-versie het overwegen waard.

Wat kost de Ford Transit Custom DC PHEV?

De Transit Custom DC PHEV is leverbaar als L1H2. De Trend-uitvoering start bij 50.156 euro. De Black Platinum is uitverkocht; zijn vervanger, de Grey Platinum, is verkrijgbaar vanaf 57.069 (alle prijzen excl. btw).