Van Black naar Grey Platinum: nieuwe gepimpte Ford Transit Custom

Nieuws

Na de Ford Transit Custom Black Platinum staat nu de Transit Custom Grey Platinum in de startblokken. Of er meer gaan volgen, onder het motto 50 shades of gray (ervan uitgaande dat zwart ook bij gray hoort), is niet bekend. Daarom volop aandacht voor de jongste grijstint.

Opnieuw met fiscaal aantrekkelijke PHEV-aandrijflijn

De Grey Platinum is leverbaar als gesloten bestelwagen en als dubbele cabine. Beide varianten beschikken, net zoals eerder de Black Platinum, over een 2,5-liter benzinemotor, gekoppeld aan een automatische CVT-transmissie. In combinatie met een elektromotor komt het systeemvermogen uit op 233 pk.

Elektrische actieradius tot 55 kilometer

Het 11,8 kWh (netto) accupakket maakt een elektrische actieradius tot 55 kilometer (WLTP) mogelijk. Het maximale trekgewicht bedraagt 2.300 kg, terwijl het laadvermogen oploopt tot 1.200 kg. De lage CO2-uitstoot houdt het bpm-bedrag eveneens laag. De netto bijtelling bedraagt minimaal 403 euro per maand. Overigens mag je met de deels elektrisch rijdende PHEV-motor geen zero-emissiezones (zez) in. Houd daar dus rekening mee wanneer zez-standscentra jouw werkgebied zijn.

Sportieve details en luxe afwerking

De Grey Platinum is gebaseerd op de Limited-uitvoering en onderscheidt zich visueel met splitters voor en achter, sideskirts, een geïntegreerde dakspoiler en matzwarte striping met rode accenten. Zwarte 17-inch lichtmetalen velgen versterken het uiterlijk.

Binnenin is de basisuitrusting van de Limited-versie uitgebreid met zwart ecoleder en contrasterend Grey Platinum-stiksel. De dubbele cabine beschikt over luxe individuele stoelen en glasslook panelen tussen C- en D-stijl, alsof het een personenbusje is.

Ontwikkeld met erkende ombouwpartner

De uitvoering is ontwikkeld in samenwerking met Snoeks Automotive, erkend Ford Pro Converter. Daarmee zijn design, functionaliteit en typegoedkeuring volledig geïntegreerd en blijft de garantie volledig in takt.

De gesloten bestelwagen is per direct te bestellen vanaf 52.016 euro, inclusief BPM. De dubbele cabine start bij 57.069 euro, inclusief BPM. De eerste leveringen staan gepland voor april 2026.