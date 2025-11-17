Ford Transit Custom Black Platinum: stijlvol met lage bijtelling

PARTNERBIJDRAGE

Precies zoals Henry Ford het lang geleden zei: 'De Ford is leverbaar in alle kleuren, zolang het maar zwart is'. En zeg nou zelf: de 5-persoons Ford Transit Custom Black Platinum is een feest voor het oog. Voor de zaak én het gezin, met zuinige plug-in hybridemotor en dit alles met nu zeer lage bijtelling.

Met name ondernemers die hun bestelwagen ook privé rijden, zijn gebaat bij een zo laag mogelijke bijtelling. Maar het zijn ook de rijders die hun bus graag iets extra's meegeven. Mooie velgen, luxe interieur, riante uitrusting. En laat de Ford Transit Custom Black Platinum dit nu eens allemaal samenvoegen. Ben je dus in een keer klaar.

Bovendien rijd je krachtig en zuinig. Daarvoor zorgt de 2,5-liter plug-in hybridemotor. Het motorblok levert 233 pk en heeft een elektrische actieradius van 53 kilometer. Ruim voldoende voor de meeste ondernemers, zeker als je op de werkplek kunt bijladen. Dat levert een lage CO2-uitstoot op: slechts 53 gram per kilometer. Vandaar de lage bpm-bijtelling voor een bestelwagen in deze klasse.

Heel veel luxe en veiligheid

De Black Platinum is gebaseerd op de meest luxe uitvoering, de Limited. Dit betekent dat de uitrustingslijst standaard al voorziet in veel comfort en veiligheid:

Groot 13-inch touchscreen;

Apple Carplay/Android Auto;

Elektrisch verwarmbare voorruit;

Led-koplampen met automatisch grootlicht;

Uitgebreid pakket aan veiligheidssystemen;

Luxe dubbele cabine met extra beenruimte tweede zitrij

De Black Platinum vult dit riante lijstje nog verder aan met onder andere:

Dual-zone airconditioning;

Verwarmbaar stuurwiel en lederen zwarte zittingen met licht stiksel

8-voudig verstelbare bestuurdersstoel;

Extra grote middenconsole;

Navigatie met 360 graden camera;

17 inch lichtmetalen zwarte velgen;

Privacy glass;

Matzwarte striping;

Sidesteps.

Voor ondernemer én gezin

De Ford Transit Custom Black Platinum is er voor de ondernemer die de bestelwagen in de vrije tijd gebruikt om met het gezin op pad te gaan. In de door carrosseriebouwer Snoeks ontwikkelde dubbele cabine is het namelijk prettig reizen voor vijf personen. Bijzonder zijn bovendien de schuifdeuren aan beide zijden, zodat je tijdens de werkdagen altijd veilig toegang hebt tot je laadruimte.

Ford Transit Custom Black Platinum (2025) prijs

De Ford Transit Custom Black Platinum is helemaal klaar om op te vallen en om comfortabel en veilig te werken en te reizen. Dit alles vooral voor een interessante prijs, met lage netto fiscale bijtelling en eventueel een heel gunstig financieringsaanbod:

Prijs Ford Transit Custom Black Platinum: 48.765 euro (excl. btw/incl. bpm)

Bpm: 3.943 euro

Netto fiscale bijtelling: 382 euro

Financiering tegen 0,99 procent rente met financial lease

De Ford Transit Custom Black Platinum is te zien en te rijden bij de Ford Agent bij jou in de buurt.