In 2025 zijn meer bussen ongewild van eigenaar veranderd dan een jaar eerder. In totaal verdwenen er 2058 bestelwagens naar onbekende bestemming. Zes procent meer dan in 2024. Uit de cijfers blijkt duidelijk welke bussen beter af zijn met extra beveiliging.

Extra sloten, duurder alarm, in het zicht plaatsen, parkeren onder een straatlantaarn, niet de sleutel erop laten zitten wanneer je een pakketje bezorgt. Het zijn slechts een paar tips om diefstal van je bus te voorkomen.

Diefstal busjes stijgt

Helaas laat het gilde der lange vingers zich niet heel erg hard ontmoedigen door alle standaard en extra beveiligingsmaatregelen. Het aantal diefstallen steeg namelijk van 1931 bussen in 2024 naar 2058 vorig jaar.

Meest populaire merk onder dieven is Mercedes-Benz, met 501 gejatte bussen. Bij de nummer 2, Volkswagen, moesten 363 eigenaren plotseling afscheid nemen. Derde plek is voor Ford, dat 219 bussen ongewild zag verdwijnen. Gelukkig worden er ook veel bussen teruggevonden: 294 Mercedessen, 173 Volkswagens en 85 Fords.

17 miljoen euro schade in 2025

In welke staat gestolen bestelwagens worden teruggevonden, dat vermelden de cijfers niet. Wat wel bekend is, door verzekeringsclaims, is dat de totale schadelast bij lichte bedrijfswagens. Dit komt in 2025 neer op zo'n 17 miljoen euro.

Top 5 meest gestolen bestelwagens

Rij jij een van onderstaande modellen, dan moet je extra goed opletten. Dit is namelijk op modelniveau de top 5 van meest gestolen bestelwagens:

Niet geheel toevallig scoren deze bussen ook hoog in de verkopen. Meer bussen op de weg betekent meer kans op jatwerk.

Alle cijfers: Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) van het Verbond van Verzekeraars.