Dit zijn de 5 meest gestolen bedrijfswagens in Nederland

In het eerste halfjaar van 2025 zijn op de kop af 915 bedrijfswagens gestolen in Nederland. Dat zijn er 79 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral in en rondom Eindhoven sloegen dieven opvallend vaak toe – al moeten we dat cijfer met een korreltje zout nemen ...

De cijfers komen van het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV), een stichting van Nederlandse schadeverzekeraars. Zij houden nauwkeurig bij welke voertuigen wanneer en waar worden gestolen. En ja: de Mercedes-Benz Sprinter blijft absolute favoriet binnen het dievengilde.

Mercedes Sprinter meest gestolen bestelauto

De meest gestolen bestelbus van dit moment is de Mercedes-Benz Sprinter (bestel/combi), vooral de modellen geregistreerd van september 2013 tot en met april 2018. In de eerste helft van 2025 verdwenen 76 Sprinters als sneeuw voor de zon. Het goede nieuws? Dat zijn er 65 minder dan in 2024.

Heb je een Sprinter chassis-cabine uit dezelfde periode? Dan is het nog steeds oppassen geblazen: 42 exemplaren werden gestolen, goed voor een derde plek op de lijst. In totaal verwisselden hiermee 118 Sprinters onvrijwillig van eigenaar.

De top 5 meest gestolen bedrijfswagens januari-juni 2025

Plek Merk Model Registratie Aantal H1 2025 Aantal H1 2024 1. Mercedes-Benz Sprinter bestel/combi 09/2013 - 04/2018 76 141 2. Volkswagen Transporter T6 07/2015 - 11/2019 56 52 3. Mercedes-Benz Sprinter chassis-cabine 09/2013 - 04/2018 66 42 4. Renault Trafic 06/2014 - nu 41 21 5. Volkswagen Caddy 05/2015 - 09/2020 37 13

Opvallende stijgers: Caddy en Trafic

Hoewel de Volkswagen Caddy en Renault Trafic nog niet in de absolute top staan, valt wel op dat het aantal diefstallen van deze modellen sterk toeneemt. Ze lijken bezig aan een opmars in de onderwereld – een trend om in de gaten te houden.

Waar worden de meeste bussen gestolen?

Volgens het VbV werd de meeste voertuigcriminaliteit gemeld in Eindhoven. Hier kwamen 162 meldingen binnen. Ter vergelijking: in Rotterdam waren dat er 48, in Den Haag 39 en in Amsterdam 37 – wat overigens 28 minder is dan vorig jaar.

Let op: deze cijfers geven mogelijk een vertekend beeld. Grote leasemaatschappijen of fleetowners doen vaak aangifte vanuit hun hoofdvestiging. Dat betekent dat een bus die elders is gestolen, in de statistieken aan bijvoorbeeld Eindhoven wordt toegeschreven.

Tips: zo beveilig je jouw bedrijfswagen beter

Bezit je een van de modellen uit de lijst hierboven? Dan loont het om extra beveiligingsmaatregelen te treffen: