In november kocht bijna niemand een nieuwe bus, toch springt 1 model eruit

In november 2025 vonden 1976 nieuwe bussen een eigenaar. Een extreem laag aantal: zo'n beetje een derde van een normaal jaar. Dat neemt niet weg dat er een maand-top 5 is samen te stellen. Voor november 2025 ziet deze er als volgt uit:

Ford Transit Custom - 423 eenheden / 308 EV's

De absolute favoriet deze maand, de Ford Transit Custom. Ruim twee keer zoveel verkocht als de nummer 2 op deze lijst. En ruim drie keer vaker dan zijn directe concurrent, de Volkswagen Transporter (plek 3). Waarbij aangetekend dat de Transit Custom al ruime tijd leverbaar is en de Transporter net aan zijn avontuur is begonnen.

De verkoopmix bestaat uit 308 elektrische Transit Customs, 75 PHEV's en 40 diesels.

Volkswagen ID. Buzz Cargo - 200 eenheden / allemaal EV

De Volkswagen ID. Buzz is nog altijd heel geliefd bij de Nederlandse ondernemer. Alleen leverbaar met elektrische aandrijving. In de afgelopen jaren, toen diesels veruit de meerderheid vormden, werd de ID. Buzz al goed verkocht. Nu er bijna alleen nog elektrische bussen worden verkocht (1532 van de 1976 verkochte bussen is elektrisch), pakt de geinige Volkswagen de tweede plek.

Volkswagen Transporter - 121 eenheden / 76 EV's

De huidige generatie Volkswagen Transporter is in Nederland nog geen jaar aan de weg aan het timmeren. Hij wordt samen met de Ford Transit Custom gebouwd en deelt veel van het Ford-DNA, hoewel Volkswagen er echt een Volkswagen van heeft weten te maken. Ook hier geldt dat de elektrische versie het merendeel van de verkopen uitmaakt. Volgend jaar komt er naast diesel ook een PHEV beschikbaar. Bij Ford is deze aandrijving er al.

De verkoopmix bestaat uit 76 elektrische Transporters en 45 diesels.

Mercedes-Benz Sprinter - 105 eenheden / 79 EV's

De grootste bus in deze top 5. In zijn segment is de Mercedes-Benz Sprinter veruit de best verkochte bus. Concurrenten zoals de Ford Transit en de Volkswagen Crafter komen niet in de buurt, met respectievelijk 69 en 24 verkochte eenheden. Alleen de Renault Master benadert de Sprinter, met 97 verkochte bussen. Maar valt hierdoor deze maand buiten de top 5.

De verkoopmix bestaat uit 79 elektrische Sprinters en 26 diesels.

Renault Kangoo - 103 eenheden / allemaal EV

Werden in voorgaande jaren nog genoeg Renault Kangoo's op benzine, diesel en lpg verkocht, dit jaar zijn er in november alleen maar Kangoo's E-Tech Electric verkocht. Het past in de trend van compacte bestelwagens die veelal in stadscentra rijden. Omdat hier meer en meer zero-emissiezones worden ingesteld en elektrische bestelwagens in dit segment redelijk betaalbaar zijn.