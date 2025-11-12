Wat is het juiste moment om je bus te verkopen?

Nieuws

Hoe lief je je bus ook hebt, ooit komt er een moment om toch eens naar een nieuwe om te kijken. Dat heeft niet altijd alleen maar met leeftijd te maken. Soms is het gewoon verstandiger om een nieuwe bestelwagen aan te schaffen. Daarom de vraag: wat is het beste moment voor verkoop van je bus?

1. Let op de onderhoudskosten

Het eerste moment heeft vooral maken met de economische staat van je bus. Stijgen de jaarlijkse kosten voor onderhoud- en reparatie harder dan voor normaal onderhoud? Dan is dat een duidelijk signaal. Vooral bij oudere bestelwagens kunnen kosten voor bijvoorbeeld de koppeling, turbo of versnellingsbak flink oplopen.

2. Hogere brandstofkosten en milieuzones

Met steeds strengere milieuregels en steeds meer zero-emissiezones loont het om vooruit te kijken. In veel steden zijn oudere dieselbestelwagens (grofweg 15 jaar of ouder) nu al niet meer welkom. Een zuiniger of elektrische bestelwagen kan niet alleen brandstof besparen, maar ook toegang tot meer gebieden garanderen – en dat scheelt tijd én omzet. Bovendien draagt een elektrische bus bij aan jouw groene visitekaartje.

3. Waardeverlies voorkomen

Bestelwagens verliezen net zoals een personenwagen waarde, vooral na vijf jaar intensief gebruik. Wacht je te lang, dan daalt de inruilwaarde extra stevig. Houdt daarom bijvoorbeeld online in de gaten wat de waarde van je bus doet. Dit kan door op verkoopwebsites voor busjes naar een vergelijkbare bus te zoeken en te kijken welke prijs daarbij hoort. Is jouw bus niet te oud en is deze goed onderhouden, dan kan het lonen om hem op tijd te verkopen om zo het waardeverlies niet op te laten lopen.

4. Nieuwe fiscale voordelen

De aanschaf van een nieuwe (elektrische) bestelwagen kan fiscaal aantrekkelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan de bpm-vrijstelling op elektrisch. Maar ook aan de KIA (niet te verwarren met het automerk), een extra belastingaftrekmogelijkheid voor bedrijfsmiddelen, waaronder ook busjes vallen. Door je oude bestelwagen te verkopen, kun je profiteren van deze voordelen. Waardoor je misschien goedkoper uit bent dan met je huidige bus.

5. Je imago telt ook

Voor veel zzp’ers is hun bestelwagen hun visitekaartje. Een moderne, goed onderhouden bus straalt betrouwbaarheid uit naar klanten. Rijd je nog in een oud of roestig exemplaar, dan kan dat – bewust of onbewust – invloed hebben op hoe klanten je zien. Investeren in een nieuwe bus is daarmee meteen investeren in je bedrijfsuitstraling.