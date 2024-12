4 belangrijke veranderingen voor bedrijfswagens in 2025

Nieuws

Op 1 januari 2025 verandert er veel voor de eigenaren en kopers van bedrijfswagens. We zetten de 4 belangrijkste wijzigingen voor je op een rij, zodat je goed voorbereid het nieuwe jaar in gaat.

1. Bpm-vrijstelling verdwijnt

Vanaf 1 januari 2025 wordt het aanzienlijk duurder om een bestelwagen aan te schaffen. De bpm-vrijstelling die in 2024 gold, vervalt. Dit betekent dat je voortaan bpm moet betalen voor bestelwagens op benzine of diesel.

De hoogte van deze belasting is afhankelijk van de CO2-uitstoot. Voor elektrische bedrijfswagens, die geen CO2 uitstoten, blijft de bpm-vrijstelling wel van toepassing. Overweeg je een hybride bedrijfswagen als alternatief? Hoewel deze een lage CO2-uitstoot hebben, is het huidige aanbod nog beperkt.

2. Zero-emissiezones van start

Met de invoering van zero-emissiezones krijgen veertien stadscentra in Nederland strengere toegangseisen. Bedrijfswagens met een Euro-4-motor of lager (grofweg busjes van vóór september 2009) mogen deze zones niet meer in. Dit treft ruim 200.000 voertuigen van de bijna 1,2 miljoen bedrijfswagens in Nederland.

Euro-5 voertuigen mogen nog tot 1 januari 2027 de zones in, en Euro-6 voertuigen tot 1 januari 2028 en mogelijk zelfs tot 1 januari 2029. Dit laatste wordt op dit moment wettelijk vastgelegd en hoogstwaarschijnlijk ruim voor die datum aangenomen.

3. Geen subsidie meer voor elektrische bestelwagens

De SEBA-subsidiepot, bedoeld voor de aanschaf van elektrische bedrijfswagens, gaat dicht. Eind 2024 was er nog bijna vijf miljoen euro beschikbaar, maar vanaf 2025 verdwijnt deze subsidiemogelijkheid volledig.

Dit betekent dat ondernemers vanaf 2025 geen directe financiële ondersteuning meer hoeven te verwachten bij de overstap naar een elektrische bedrijfswagen. Er blijven echter enkele belastingvoordelen voor elektrische busjes bestaan.

4. Motorrijtuigenbelasting stijgt

De motorrijtuigenbelasting (mrb) voor voertuigen op grijs kenteken stijgt in 2025 met ongeveer 10 procent. Dit geldt zowel voor voertuigen met een brandstofmotor als voor elektrische busjes. Voor elektrische voertuigen blijft het tarief in 2025 nog wel 25 procent lager dan dat van brandstofvoertuigen.