Tests

Vier stationwagons uit de zakelijke middenklasse, die hun diensten voor een belangrijk deel op stroom bewijzen, mogen laten zien of een plug-in hybride aandrijflijn ook praktisch gebruiksgemak biedt. De nieuwe Audi A5 Avant e-Hybrid gaat op de vuist met de BMW 330e xDrive Touring, Volkswagen Passat Variant eHybrid en Volvo V60 T6 AWD.



Met een lengte van 4,71 (BMW) tot 4,92 meter (Volkswagen) zijn alle vier de testauto's van een flink formaat. Waarbij je automatisch een riante binnenruimte mag verwachten. Met name de Passat Variant stelt wat dat betreft niet teleur. Voorin waan je je als in een verlaten stadion, terwijl met name de BMW en de Volvo minder bewegingsvrijheid te bieden hebben. Zonder dat het claustrofobisch wordt, trouwens. Want ook in de 330e en in de V60 zit je als gegoten. Ook achterin heeft de Volkswagen Passat Variant de meeste leefruimte te bieden.

Bagageruimte Audi A5 Avant e-Hybrid

Misschien is het formaat van de kofferruimte bij deze D-segment stationwagon nog wel belangrijker. Wanneer je de achterklep van de Audi opent, lijk je een hotelkamer binnen te stappen die er op de boekingswebsite toch veel groter uitzag dan hij in werkelijkheid is. De technologie van het plug-in hybridesysteem en de hoogspanningsaccu, moesten natuurlijk ergens worden ingebouwd. Maar met een laadvolume van 361 liter moeten we de Audi nu echter een onvoldoende geven. Een Skoda Fabia heeft met 380 liter een grotere bagageruimte.

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Ook het maximale volume van 1306 liter is bescheiden. Ter vergelijking: de Passat Variant huisvest met de bank plat maar liefst 1770 liter. De Audi weet dat verschil echter ten dele goed te maken met zijn grootste laadvermogen: 527 kilo. Voor de laadkabel is in de A5 Avant echter geen separate opbergmogelijkheid gecreëerd.

Vroeger kon je met een plug-in hybride hooguit een lichtgewicht aanhangwagentje trekken. Maar dat was vroeger. De Volkswagen en de Volvo mogen beide een geremde trailer van maximaal 2000 kilo trekken. Maar ook met de Audi (1700 kg) en de BMW (1500 kg) hoeft de caravankampeerder er tijdens de vakantie niet krapjes bij te zitten.

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BMW is het mooist afgewerkt

Als je om en nabij de 60.000 euro betaalt voor een nieuwe middenklasser, mag je kritisch zijn over de afwerking en het materiaalgebruik. De BMW doet zijn prijs eer aan met het meest hoogwaardige interieur. Op dit onderdeel heeft Audi eveneens een reputatie hoog te houden, maar helaas is de A5 Avant het slachtoffer geworden van kostenbesparingen. Op een slecht wegdek begint het dashboard te rammelen en sommige paneeltje zijn gemaakt van goedkoop plastic.

Doordat je de hoofdsteunen van de Volvo met een druk op de knop naar voren kunnen klappen, belemmeren ze het zicht naar achteren niet. Maar dat is niet de enige reden waarom de inmiddels op leeftijd rakende Zweedse Estate bij ons zo in de smaak valt. Zijn multimediasysteem draait op intelligente en razendsnelle Android-software, waarbij de spraaksturing te allen tijde goed werkt. Daar staat echter wel tegenover dat het formaat van het centrale bedieningsdisplay aan de kleine kant is, zeker wanneer je dit vergelijkt met de schermen die in de andere drie auto's worden toegepast.

Missers in de bediening

Voor wat betreft het bedieningsgemak heeft de BMW 3-serie een voorsprong op de andere drie auto's, dankzij zijn op de middentunnel gepositioneerde iDrive-controller. In de Audi moet je de stoelhoogte mechanisch verstellen, en dat werkt niet bijster nauwkeurig. En wat de reden voor Audi is geweest om de bediening van de verlichting te verplaatsen naar een paneeltje in de deur, ontgaat ons volledig. Om de verlichting te bedienen, moet je je blik op het verkeer nu te ver en te lang afwenden. Soms zijn veranderingen beslist geen verbetering.



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