TEST: Dit werpt Volkswagen ID. Cross in de strijd tegen Kia EV2 en Renault 4

De Volkswagen ID. Cross gaat eind dit jaar de strijd aan met de Kia EV2 en de Renault 4. Om zijn kansen in te schatten, maken we alvast een testrit met een preproductiemodel.

Na de lancering van de Volkswagen ID.3 in 2020, kwamen op het Duitse hoofdkantoor meer klachten binnen dan verwacht. Ook wij hadden geen goed woord over voor de sliders van de klimaatregeling en de touchknoppen op het stuur.

Voor de ID. Cross werden de koppen bij elkaar gestoken en veel fratsen overboord gezet. Met als resultaat dat we de temperatuur aanpassen met een mooie tuimelschakelaar en we de cruisecontrol regelen met fysieke knoppen op het stuur.

Moderne cell-to-pack batterij

Daar bleef het niet bij. De ontwerpers bedachten een moderne cell-to-pack batterij (zie onderstaand artikel) waarbij de accucellen niet eerst in modules worden verpakt, maar direct in de behuizing belanden. Dat scheelt materiaal en gewicht en de ruimte wordt beter benut.

Over gewicht en ruimte gesproken: onder de motorkap ligt een nieuwe elektromotor waar onderdelen zoals de boordlader en de aircocompressor direct op worden gestapeld. Opgeruimd staat netjes. Toen de ontwerpers de boel aan kant hadden, bleek de ID. Cross maar liefst 400 kg lichter dan een Volkswagen ID.3 met evenveel power en range.

Frunk en trekhaak

De ID. Cross is de vierde auto op het MEB+-platform die staat te popelen om Nederland te veroveren. De Cupra Raval trapt af, gevolgd door de ID. Polo, de Skoda Epiq en de ID. Cross.

Vanwege de financiële voordelen van schaalvergroting zijn veel onderdelen hetzelfde, al ontdekken we ook een paar dingen die de ID. Cross uniek maken. Anders dan de Cupra Raval, heeft-ie normale deurgrepen. Ook beschikt hij als enige standaard over een frunk. Bij Skoda moet je bijbetalen voor zo’n opbergbak onder de motorkap. In de lage neus van de hatchbacks is daarvoor simpelweg niet genoeg ruimte. En de massagestoelen zijn een ding: alleen Volkswagen-rijders kunnen die aanvinken in de optielijst.

Actieradius van 312 of 436 kilometer

Het motor- en batterijaanbod begint bekende kost te worden. De kleine batterij van 37 kWh (116 of 135 pk) krijgt een WLTP-actieradius van circa 312 kilometer en de grote batterij van 52 kWh (211 pk) brengt je in theorie 436 kilometer ver. Wij rijden in de krachtigste versie met de grootste batterij én trekhaakvoorbereiding, want deze versie mag zowaar een geremde aanhanger van 1200 kg trekken. De Renault 4 gooit de handdoek in de ring bij 750 kg.

De maximale laadsnelheid van 105 kW is niet om over naar huis te schrijven, maar het werkt wel verhelderend als je in de brief een plaatje van de laadcurve tekent. Die is zo vlak, dat het niet uitmaakt of je inplugt met 10, 40 of 70 procent. De laadsnelheid bedraagt altijd 80 kW of meer. Een laadpauze met de grote batterij van 52 kWh duurt 24 minuten (10 tot 80 procent).

Een klasse groter

Rijdend over een klinkerweg naast het Olympisch Station in Amsterdam, voelen we dat de compacte SUV het volwassen veercomfort biedt van een auto uit een klasse groter. De banden rollen duidelijk articulerend over de oneffenheden en het onderstel is keurig in balans.

Wij vinden de cabine al behoorlijk stil, maar het productiemodel krijgt een nog dikkere laag isolatiemateriaal tussen de elektromotor en de inzittenden. De fijne zitpositie en de voorspelbare besturing zorgen ervoor dat deze nieuwerwetse Volkswagen meteen vertrouwd aanvoelt.

Het instrumentarium met klassieke weergave van de Golf I is een geinige knipoog naar het verleden, maar ook niet meer dan dat. De getallen zijn te klein om vlug af te lezen en dus switchen we al snel naar een duidelijker lay-out.

Je kijkt naar het dashboard van de ID. Polo. Dat van de ID. Cross lijkt erop.

Nieuwe software, ouderwets gepiep

Op het grote touchscreen kun je de luidruchtigste veiligheidssystemen eenvoudig uitschakelen. Maar onze testauto heeft zoveel techniek aan boord, dat de overgebleven rijhulpen evengoed op de zenuwen werken. Zo waarschuwt de ID. Cross voor overstekende fietsers, terwijl dat echt nergens voor nodig is. We staan stil voor een rood verkeerslicht en het oversteken gebeurt op een veilige afstand voor de auto.

Even later op de snelweg, houdt de snelheidswaarschuwing wijselijk z’n luidspreker als-ie op een parallelweg een 50-bord ziet, want dit piepje hebben we uitgeschakeld. Maar hij gooit wel de door ons ingestelde limiter omlaag van 105 naar 50 km/h. Op de snelweg! Annuleren! Annuleren! We denken maar zo: het is een pre-productiemodel en de software wordt nog gefinetuned.

ID. Cross prijzen vanaf 27.990 euro

Over de prijs hebben we goed en slecht nieuws te melden. De instapprijs van ongeveer 27.990 euro stemt ons positief, want dat maakt de ID. Cross een stukje goedkoper dan de Renault 4 (vanaf 29.990 euro). Maar we schrikken als we horen dat onze testauto met alles erop en eraan ongeveer 40.000 euro moet kosten.

Volkswagen ziet het probleem niet: met een riante kofferbak van 450 liter en genoeg ruimte voor vier volwassenen, kan de ID. Cross je enige auto zijn. En die auto moet je kunnen aankleden met alle techniek en luxe die je begeert. Je hóéft de optionele massagefunctie niet aan te vinken … Bovendien heb je nog even tijd om te sparen, want de productieversie wordt in juli 2026 onthuld en de auto staat pas in december bij de Volkswagen-dealer

Conclusie

Het preproductiemodel maakt met zijn volwassen rijeigenschappen en ruime cabine zo’n goede eerste indruk, dat we halsreikend uitkijken naar het definitieve model én de eerste vergelijkende test tegen de Renault 4 en de Kia EV2. Spannend, want de Koreaanse nieuwkomer is ook zo’n praktische alleskunner.