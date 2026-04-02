TEST Alpine A390: Wat maakt deze elektrische SUV tot een echte Alpine?

De A390 is de eerste elektrische SUV van Alpine. Zo'n model staat mijlenver af van de oorsprong van het merk. Heeft de A390 nog wel een link met de lichte, sportieve A110?

Alpine staat bekend om zijn direct sturende, lichtgewicht sportwagens. Andere koek dan de A390, die liefst 2124 kilo weegt. Dat is het dubbele gewicht van een A110. Gaat Alpine op de Lotus-tour? Dat merk bouwt loodzware SUV's en sedans, die slecht verkopen en niets te maken hebben met de kernwaarden die Lotus beroemd maakten. Maar laten we het meteen maar verklappen: Alpine heeft zijn zaken beter op orde.

Alpine A390 specs

De technici van Alpine gaven de A390 liefst drie elektromotoren. Twee van de drie zijn aan de achteras gekoppeld. Samen is het drietal goed voor 400 pk en 661 Nm koppel. De A390 heeft een vrijwel ideale gewichtsverdeling – 49 procent voor en 51 procent achter. Ook torque vectoring is aan boord, waarbij het vermogen slim over de vier wielen wordt verdeeld. Zo wordt de grip verbeterd, wat hogere bochtsnelheden mogelijk maakt.

Aan zo'n systeem heb je niets op een drukke A27 tussen Hank en Everdingen. Daarom zijn we in Málaga, waar ook in de winter de temperatuur doorgaans aangenaam is. Van gladheid hebben we geen last en dus kunnen we het tempo meteen fors opvoeren zodra we de bebouwde kom verlaten.

Meteen wordt duidelijk dat de A390 GT zijn sportieve aspiraties niet onder stoelen of banken steekt. De rode Overtake-knop op het stuur lonkt al sinds het vertrek. Als je daarop drukt, wordt het volle vermogen van de auto benut. In minder dan 5 seconden sprint de A390 van 0 naar 100 km/h. Het spektakel gaat gepaard met een sound die doet denken aan een helikoptermotor die op toeren komt. In de Sport-stand klinkt het geluid intens, in het normale rijprogramma juist discreet. De geluiden zijn hartstikke nep, want een elektromotor maakt nauwelijks lawaai. Toch trappen we erin; het geluid is passend bij je rijstijl en voelt eigenlijk best natuurlijk aan.

Wendbaarder dan je denkt

De eerste indruk is goed, maar dat is niet gek. Bijna elke elektrische auto is een spectaculaire stoplichtsprinter, dat is niet de kunst. Ook gaan we een paar keer door totdat de begrenzer het bij 200 km/h welletjes vindt. De GTS-versie met 470 pk haalt 220 km/h.

Op de snelweg raken we niet echt enthousiast, maar op de bochtige bergpassen des te meer. Onderweg daarnaartoe valt op hoe zorgvuldig Alpine met de geluidsisolatie is omgegaan. Er zijn geen storende omgevings- of windgeluiden, waardoor je je volledig op de rijbeleving kunt focussen. De route voert door schilderachtige dorpjes met smalle, kronkelende straatjes. Hier merk je dat de Alpine A390 kleiner en wendbaarder is dan-ie lijkt. Met zijn lengte van 4,61 meter en zijn wielbasis van 2,71 meter heeft de auto de afmetingen van een compacte SUV. Voor stadsritten kun je via de blauwe draaiknop op het stuur verschillende standen voor energieterugwinning kiezen, ook one-pedal driving is mogelijk.

Hoe rijdt-ie op het circuit?

De spanning wordt opgevoerd, want na de bergritten volgt de ultieme test op het circuit. Daar doet de A390 meteen vertrouwd aan. De tractie van de vierwielaangedreven A390 lijkt oneindig. In krappe bochten merk je af en toe dat de auto geen vedergewicht is, maar de Michelin Pilot Sport 4S-banden houden 'm netjes op koers. Het enige minpunt: de bestuurder moet soms raden wat het verloop van de bocht is, omdat de forse A-stijlen in combinatie met de grote buitenspiegels het zicht beperken.

Daar staat tegenover dat de besturing direct en zeer nauwkeurig reageert op snelle koersveranderingen. De ingenieurs van Alpine kozen voor een extreem directe stuuroverbrenging, wat resulteert in minimale stuurhoeken en een intuïtieve stuurrespons. Het grootste deel van het vermogen gaat naar de achterwielen, precies volgens de wensen van de liefhebbers. Daardoor kun je de auto gemakkelijk op beheerste wijze laten uitbreken. De A390 is ook voorzien van launch control, altijd een probaat middel om te kijken of je een sterke maag hebt. In de Sport-modus lanceer je jezelf door gelijktijdig gas en rem in te trappen en vervolgens de Overtake-knop in te drukken.

Op hobbelige wegen zorgen de schokdempers met hydraulische bumpstop ervoor dat het onderstel niet compromisloos stevig is, waardoor de A390 verrassend comfortabel aanvoelt. Wie al het vermogen dringend moet beteugelen, kan vertrouwen op de remklauwen met zes zuigers. Het ABS hoeft zelden in te grijpen, omdat het onderstel pas bij hoge snelheden op sommige oneffenheden een heel klein beetje grip verliest.

Sportief, maar met comfort

Aan de 12-uursmarkering op het stuur zie je dat de A390 uit een echte sportwagenstal komt. Maar dat betekent niet dat er op comfortgebied grote concessies zijn gedaan. Het stuur kan worden verwarmd en de elektrisch verstelbare sportstoelen hebben ook een comfortabele kant. Het tweekleurige interieurontwerp zorgt voor stijlvolle accenten. Het cockpitontwerp is duidelijk op de bestuurder gericht. Alle voor sportieve rijders relevante voertuiginformatie is via het centrale display op te roepen, inclusief rijtips, een laptimer en challenges.

Alpine beseft dat ook sportieve kopers typische EV-kwaliteiten kunnen waarderen. Daarmee is niets mis: de intelligente routeplanning met aanbevolen laadstops werkt feilloos en het laadvermogen bedraagt 150 kW. De GTS kan zelfs snelladen met 190 kW. Het volgende model van Alpine is de elektrische opvolger van de A110. Die zal door liefhebbers met argusogen worden bekeken, maar met de A390 bewijst het merk dat het ook heerlijke elektrische sportwagens kan bouwen. Toen we de A390 testten, was de prijs nog niet bekend. Maar we rekenen op zo'n 67.000 euro voor de GT.

Conclusie

De eerste volledig elektrische SUV van Alpine is geslaagd. Hij is zwaar, maar erfde gelukkig het sportieve genenpakket. De achterbank is ideaal voor kinderen; volwassenen langer dan 1,80 meter kunnen beter zelf achter het stuur kruipen.