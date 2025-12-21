TEST: Waarom deze Toyota de bestverkochte auto van Nederland in 2026 kan worden

Tests

De auto die je hier op de foto's ziet, is de nieuwe Toyota C-HR+. Hoewel de naam anders doet vermoeden, heeft dit model weinig te maken met originele C-HR. De C-HR+ is volledig elektrisch en heeft alle ingrediënten om de verkooptopper van Nederland te worden …

Het elektrische aanbod van Toyota is nog niet heel uitgebreid, maar daar komt snel verandering in. Naast de nieuwe Urban Cruiser, de bZ4X Touring en de vernieuwde bZ4X, komen de Japanners ook met de C-HR+. Na dit EV-offensief heeft Toyota volgend jaar ineens vier elektrische auto’s in de prijslijst staan.

De C-HR+ is misschien wel de belangrijkste van het stel, want deze EV opereert in het populairste segment, dat van de middelgrote SUV's. Denk daarbij aan auto’s als de Kia EV3 en de Skoda Elroq, twee bestsellers in Nederland.

Toyota wil de strijd aangaan met deze zwaargewichten en geeft de C-HR+ sterke wapens mee. Belangrijkste is de maximale range van 609 kilometer. Daarmee troeft de Japanner de Elroq (571 km) en EV3 (605 km) alvast af. Die flinke actieradius bereikt de C-HR+ als voorwielaandrijver met de grote batterij van 77 kWh. De voorwielaangedreven variant is ook te koppelen aan een batterij van 57,7 kWh (max range: 456 km), terwijl er ook een C-HR+ is waarbij het vermogen naar alle vier de wielen gaat. Deze uitvoering heeft altijd de batterij van 77 kWh in de vloer, en bereikt daarmee een maximale actieradius van 546 kilometer. En ook leuk: het vermogen van 343 pk is goed voor een 0-100 sprinttijd van 5,2 seconden. Toyota ziet echter vooral kansen voor het model met de grootste actieradius en dan met name op de zakelijke markt. Logisch ook, want de meeste verkopen in Nederland zijn niet privé maar zakelijk.

Geïnteresseerden moeten nog wel even wachten, want de C-HR+ wordt pas volgend jaar maart op de markt verwacht. Wij mochten echter al even sturen met het nieuwe model nabij Parijs. Officieel gaat het nog om een pre-productieauto (vandaar de ‘prototype’-bestickering op de foto’s), maar de auto is zo goed als klaar.

Een echte Toyota

Als je achter het stuur van een Toyota stapt, weet je in de grote lijnen wel wat je kunt verwachten. En dat bedoelen we in positieve zin. De auto rijdt zoals verwacht erg prettig, en heeft een goede balans te pakken. Het stuurgevoel is precies en licht, maar niet gevoelloos en vaag. De vering is comfortabel, niet te week en ook niet te sportief. Precies wat je wilt van een zakelijke daily driver of gezinsauto.

De AWD-variant is serieus snel, maar ook in de voorwielaangedreven versie met 224 pk kom je niets tekort. Daarbij is het opvallend stil aan boord, dit zal ongetwijfeld te maken hebben met het gelamineerde glas waarmee de testauto is uitgevoerd. Een grote verbetering ten opzichte van de originele C-HR, is de beenruimte achterin.

Ook fijn zijn alle fysieke bedieningsknoppen. Het stuur zit er vol mee, en ook in de middenconsole vind je allerlei belangrijke functies achter zo’n knop. Dat wil niet zeggen dat Toyota niet met zijn tijd mee gaat, want het centrale touchscreen meet maar liefst 14 inch en werkt volgens onze eerste indruk prettig en snel.

We rijden te kort in de C-HR+ om echt iets zinnigs te zeggen over het verbruik en de range op de langere termijn. Helaas nog geen actieradiustest dus, daar halen we de auto graag nog een keer voor op in Nederland. Wel is de C-HR+ voorbereid op winterse temperaturen, want een warmtepomp wordt standaard geleverd op alle uitvoeringen.

Ook kun je de batterij met behulp van de ingestelde route op het navigatiesysteem laten voorverwarmen. Hierdoor is de batterij al op de juiste temperatuur wanneer je begint met laden, ook al is het koud buiten. Geen baanbrekende techniek, maar wel fijn dat de C-HR het heeft. Het maximale snellaadvermogen van 150 kW is trouwens ook niet schokkend, maar in lijn met de rest van het segment. Wel onderscheidend is de mogelijkheid tot AC-laden met 22 kW.

Tot slot nog een ijzersterke troef: naast de standaardgarantie van tien jaar en 200.000 kilometer, geeft Toyota een batterijgarantie van eveneens tien jaar tot maar liefst 1.000.000 kilometer. Mits je het onderhoud bij de Toyota-dealer laat uitvoeren. Hiermee neemt Toyota veel zorgen weg bij potentiële kopers die het spannend vinden om over te stappen op een elektrische auto.

Bagageruimte valt tegen, geen one-pedal drive

We worden tijdens het rijden al snel begroet door allerlei piepjes en waarschuwingen. Hier kan Toyota weinig aan doen, het zijn nu eenmaal wettelijk verplichte systemen. Het is alleen niet makkelijk om ze het zwijgen op te leggen. We moeten vrij diep in de menu’s duiken om alles uit te zetten.

Verder geven we toe dat we al snel muggenziften om nadelen te ontdekken aan de C-HR+. Een van de kritiekpunten is de zitpositie achterin. Eerder gaven we aan dat je genoeg beenruimte hebt, maar daar is niet het hele verhaal. Door de hoge vloer zit je met opgetrokken knieën en mis je ondersteuning van je bovenbenen - een typisch EV-kwaaltje. De hoofdruimte is bovendien kielekiele, een gevolg van de aflopende, coupéachtige daklijn. Tot een lengte van ruim 1,80meter gaat het nog net, maar heel veel langer moet je niet zijn.

De bagageruimte van 416 liter is oké, maar haalt het niet bij de concurrentie. In de EV3 (460 liter) en Elroq (470 liter) kun je duidelijk meer bagage kwijt. Jammer genoeg heeft de C-HR+ geen frunk. De Elroq evenmin trouwens. De EV3 heeft wel zo'n opbergmogelijkheid in de neus. Die is niet riant (25 liter), maar het is wel een handige plek om bijvoorbeeld je laadkabels in kwijt te kunnen.

We zijn niet dol op het digitale instrumentarium dat Toyota gebruikt in de nieuwe C-HR+. Het lijkt te zijn overgenomen uit de Prius en staat gevoelsmatig te ver van je vandaan. Bovendien is het vrij klein. Daarom zit het een beetje tussen een instrumentarium en een head-up display in. We hadden liever het instrumentarium gehad dat Toyota heeft gebruikt in de ‘normale’ C-HR.

Een laatste missertje: de Toyota C-HR+ heeft geen mogelijkheid tot one-pedal driving. De auto komt dus nooit volledig tot stilstand als de bestuurder het rempedaal niet gebruikt. Wel kun je met de flippers aan het stuur bepalen hoe hard de auto op de motor afremt. Er zijn vier regeneratiestanden. Dit werkt prettig, al had one-pedal drive het systeem compleet gemaakt.

Toyota C-HR+ prijs

We zijn bij het belangrijke punt aanbeland dat het eventuele succes van de nieuwe C-HR+ kan maken of breken: de prijs. Deze bedraagt in Nederland minimaal 37.995. Dat ligt logischerwijs tussen de prijs van de Urban Cruiser (32.995 euro) en de bZ4X (39.995).

Belangrijker is hoe de prijzen zich verhouden ten opzichte van zijn grote concurrenten, de Kia EV3 en de Skoda Elroq. De EV3 is er vanaf 36.995 euro. Dan heb je een accupakket van 58,3 kWh en 436 km range. De Elroq heeft een lagere vanafprijs van 34.990 euro, maar die instapper heeft wel een kleinere batterij en dito bereik: 52 kWh en 376 km. Wil je een vergelijkbare uitvoering, kom je uit bij de variant met 58 kWh en een actieradius van 429 km. Prijs: 37.990 euro.

Toyota zit met zijn prijs dus iets hoger dan de Kia, maar veel scheelt het niet. Als je een Elroq met een vergelijkbare batterij en actieradius wilt hebben, ben je ongeveer hetzelfde bedrag kwijt. De vanafprijs van de Japanners kan dus concurrerend worden genoemd.

Conclusie

Ik gaf het al even aan: ik zie scoringspotentie voor de nieuwe C-HR+. Toyota heeft een ijzersterke naam, en onderstreept die reputatie ook bij zijn EV’s door riante garanties te bieden. Dat is echt iets dat mensen over de streep kan trekken.

Verder rijdt de C-HR+ gewoon zoals je wilt van een auto als deze. De C-HR+ is niet de allerruimste in zijn klasse, maar levert op dat gebied al een stuk betere prestatie af dan de originele C-HR.