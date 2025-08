TEST Porsche 911 Carrera T - het grootste rijplezier zit tussen de voorstoelen

Tests

In een wereld waarin behalve de zwarte neushoorn ook de sportwagen met handbak met uitsterven bedreigd wordt, vinden we de Porsche 911 Carrera T een verademing.

De Porsche 911 Carrera T is een van de weinige sportwagens op de markt met een handbak en is bedoeld voor een klein groepje liefhebbers. Mannen en vrouwen die geen smartwatch willen om hun pols, maar een analoog klokje. En die geen latte macchiato met havermerk bestellen, maar een kop zwarte koffie en erbij zeggen: "Zo zwart als mijn ziel graag."

Om het pure karakter van de 911 Carrera T (van 'Touring') nog beter tot uiting te laten komen, is de auto gestript van overbodige luxe. Minder isolatie, dunnere ruiten en een lichtere accu zorgen voor een gewichtsbesparing van ruim 40 kg in vergelijking met de 911 Carrera zonder T.

Dichter op het asfalt

De 911 Carrera T heeft achter bredere banden en grotere wielen (305/30 ZR21) dan voor (245/35 ZR20). Verder krijgt de auto standaard achterasbesturing mee, alsook een directere stuurverhouding op de vooras. Om de beleving compleet te maken, ligt het sportonderstel 10 mm dichter op het asfalt. Het vermogen? 394 pk.

Terwijl je in de standaard Carrera nog wel eens geneigd bent om lekker achterover te leunen met de dempers in de comfortstand, de sportuitlaat dicht en de automaat het werk laat doen, schudt de Carrera T meer de coureur in je wakker.

Je wilt hem juist in de sportstand zetten, waarbij ook de sportuitlaat tot leven komt en plofjes tussengas geeft op het moment dat je terugschakelt. Het schakelen gaat met korte slagen en trefzeker. De walnoothouten pookknop vloekt een beetje met het verder overwegend zwarte dashboard, maar is historisch verantwoord - de iconische Carrera GT heeft 'm ook.

Het blijft natuurlijk een 911

De Carrera T blijft een 911 en dus kun je in alle rust een rotonde pakken in z'n drie zonder dat de auto gaat bokken. Of met een slakkengangetje en 1500 toeren door een woonwijk kruipen, zonder kabaal te maken. Dat blijft indrukwekkend van de 911 en gaat misschien nog wel meer op voor de Carrera T vanwege zijn vertrouwde handbak: iedereen rijdt er zo mee weg, ook je oma van 90.

Zodra oma de Sport Plus-stand activeert, ontdekt ze dat de 911 ook een brute sportwagen kan zijn, met een spijkerhard onderstel, een brullende motor en een reactiesnelheid die elk voorstellingsvermogen te boven gaat.

Porsche 911 Carrera T prijs

Dé grote aantrekkingskracht van de 911 Carrera T (vamaf 211.195 euro, 15.200 euro duurder dan de Carrera met PDK-automaat) is zonder twijfel de handmatig te bedienen zesbak. Ook al betekent dit dat je iets minder rap van 0 naar 100 km/h gaat, in 4,5 seconden in plaats van 4,1. Maar ook al ben je 'trager', door de pure lol van handmatig schakelen waren we de automaat op slag vergeten.