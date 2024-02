Hoe zwaar deze Porsche ook is, hij is verbluffend soepel en snel

Tests

Met een leeggewicht van 2595 kg is de Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé de zwaarste nieuwe Porsche die je momenteel kunt kopen. Maar opmerkelijk genoeg merk je hier onderweg nagenoeg niks van.

De Porsche Cayenne is het afgelopen jaar vernieuwd. De versie die er het laatst bijgekomen is, is de hier ten tonele gevoerde Cayenne Turbo. Door een elektromotor van 176 pk toe te voegen aan de 4,0-liter twin-turbo V8 komt het systeemvermogen uit op een torenhoge 739 pk. Alleen de vernieuwde V8 is al goed voor 599 pk.

De Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid, zoals de plug-in hybride SUV volledig heet, is sterker dan een Porsche 911 Turbo S (650 pk). Maar hij is ook ruim 900 kg zwaarder. En de Cayenne Coupé met dezelfde aandrijflijn is met een leeggewicht van 2595 kg nog zwaarlijviger. Door voor het GT-pakket te kiezen, kun je hier 100 kg van afsnoepen. Dan ligt de carrosserie bovendien 10 mm dichter op het asfalt.

Bloedsnelle uitvoering

De aangepaste vooras met de bredere voorwielen van de door ons gereden Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé met GT-pakket zorgt voor een nog dynamischer stuurgedrag en nog meer grip. Je herkent deze bloedsnelle uitvoering aan de speciale neus met zwarte accenten, de zwarte wielkastverbreders, de centraal geplaatste einddempers en de diffuser van koolstofvezel. Van dit lichte materiaal zijn ook de hoeken van de grote dakspoiler gemaakt.

De beresterke elektromotor en de batterij van 25,9 kWh ontlasten de V8 vaker dan bij de vorige stekker-Cayenne met V6 en een kleinere batterij. In de rijstanden Sport en Sport Plus wordt bovendien minder energie als reserve vastgehouden, maar juist benut.

In de zeldzame gevallen dat je even moet wachten voordat de V8 al zijn spierballen aanspant, wordt deze kleine vertraging onmiddellijk om zeep geholpen door het instant koppel van de elektromotor. Accelereren gaat dan ook verbluffend soepel en snel. Vanuit stilstand zit je in 3,6 sec. op de 100 km/h.

Volledig leervrij

De Porsche-afslankcoaches wisten de gewichtsbesparing van 100 kilo te realiseren door het dak en de buitenspiegels van carbon te maken, ultralichte gesmede wielen te monteren, minder isolatie toe te passen, een titanium uitlaatsysteem onder de auto te hangen en een lichtgewicht batterij te gebruiken. De mechanische stuurverstelling, het volledig leervrije Race-Tex-interieur met lichte sportstoelen en de keramische remschijven doen de rest.

Met de standaard 22-inch Pirelli P Zero-banden kleeft de Cayenne als het ware aan het asfalt. Vooral in combinatie met Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) en de achterasbesturing (samen 5254 euro aan opties), legt de Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé een behendigheid aan de dag die je voor een meer dan tweeënhalve ton wegende plug-in hybride SUV niet voor mogelijk hield.

Porsche Cayenne Turbo test conclusie

De Cayenne Turbo E-Hybrid is belachelijk snel, verbazingwekkend eenvoudig te besturen en geeft je vanaf het moment dat je wegrijdt een rotsvast vertrouwen. Hij is loodzwaar, maar dat hoge gewicht zit alleen in de weg als je op het circuit tot het gaatje wil gaan. En dat doen er maar weinig.

