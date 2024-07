Skoda Elroq (2024) review: alle pijlen op Volvo EX30 en Kia EV3

Tests

Elektrische auto’s worden goedkoper en het aanbod wordt groter. We testen de Skoda Elroq in camouflage-uitrusting en constateren dat Volvo zich best zorgen mag maken.

Wat valt op aan de Skoda Elroq?

Natuurlijk dat-ie nog ingepakt is. De Elroq is al helemaal klaar en we hebben hem in een afgesloten ruimte even gezien (met afgeplakte telefoon en streng kijkende beveiligers). Maar pas op 1 oktober wordt hij officieel onthuld. Jij moet het nog doen met deze flamingo-uitdossing. We kunnen wel vast iets verklappen: hij heeft trekjes van het studiemodel Vision 7S.

De naam Skoda staat, net als bij de Vision 7S, voluit op de motorkap geschreven en het logo verdween. Maar waar de Vision 7S onder de dagrijverlichting verticale koplampen heeft, zitten ze bij de Elroq wat lager, op de bumper. Chroom heeft Skoda in de ban gedaan, net als bij de Kodiaq en Superb. Nog meer designkenmerken: een korte overhang en relatief kleine wielkasten. Voor de aerodynamica is het beter als de ruimte tussen wielen en carrosserie zo klein mogelijk is.

Eerst maar even de context; de Elroq is voor Skoda uitermate belangrijk, want hij moet gaan concurreren met de Volvo EX30 en de Kia EV3. Met de EX30 is iets vreemds aan de hand, want ondanks softwareproblemen, ruimtegebrek en lelijke materialen is hij in Nederland niet aan te slepen.

Ook aan de Kia EV3 zal de Elroq een flinke kluif hebben. De Kia komt iets eerder dan de Elroq op de markt en de Koreanen hebben hun zaakjes weer meer dan goed voor elkaar. De ruimte is riant, de bouwkwaliteit top en het EV9-achtige uiterlijk veelbelovend.

Skoda laat ons al even met de flamingo-Elroq in de buurt van Amsterdam rijden, als een soort voorprogramma van het echte werk. Net als bij concerten, kunnen voorprogramma’s een martelgang zijn, maar ook een flinke meevaller. De Elroq zit aan de goede kant, al zijn er ook verbeterpuntjes.



Wat is goed aan de Skoda Elroq?

Als we namens alle lange mensen een trofee mochten uitreiken aan automerken die ons niet in de steek laten, nomineren we Skoda. De elektrische Elroq is niet ruim, maar reusachtig. De auto zit dan ook slim in elkaar; de wielbasis is gelijk aan die van de grotere Enyaq. Je hebt dus precies evenveel ruimte, ook achterin.

Wie een krappe Volvo EX30 heeft aangeschaft, zal zich weleens achter de oren krabben. Met name achterin is het verschil met de Elroq gênant. Wel is de Elroq 17 centimeter kleiner dan de Enyaq, hij heeft dan ook een wat krappere bagageruimte van 470 liter.

De achterwielaangedreven Enyaq verschijnt met drie batterijpakketten (55, 63 en 82 kWh), waarvan de grootste een actieradius heeft van 560 kilometer. Met de kleinste batterij haal je 350 kilometer.

Het leukst bij Skoda is speuren naar handigheidjes die andere merken over het hoofd zien. De slimste: een net onder de hoedenplank waarin je de laadkabel kwijt kunt. Neemt weinig ruimte in en je kunt gewoon de kabel erin proppen zonder eerst een origami-cursus te hoeven volgen. Houden we van! De hoedenplank zelf is verstelbaar.



Wat kan beter aan de Skoda Elroq?

Zo ingewikkeld als de Volkswagen ID.3 is de bediening niet, maar de Elroq heeft geen echte knoppen op het dashboard voor bijvoorbeeld de klimaatbeheersing. Al wisten we ons tijdens de korte testrit ook wel te redden met het grote touchscreen.

De testroute tussen Amsterdam en Uithoorn was geplaveid met drempels en daarbij vonden we de demping met name achter wat te stug. Ook het gevoel in het rempedaal kan beter. Misschien dat er nog wat getweakt kan worden voordat de eerste verwachtingsvolle kopers hun Elroq gaan ophalen.



Wanneer komt de Skoda Elroq naar Nederland en wat is de prijs?

Op 1 oktober wordt de elektrische Elroq dus onthuld en kan hij ook besteld worden. Maar pas in 2025 staat hij in de showroom. De officiële prijs is niet bekend, maar we kunnen makkelijk een gokje wagen. Skoda wil concurreren met de Volvo EX30, die 36.795 euro kost. Ga er maar vanuit dat de Elroq geen euro duurder wordt, misschien zelfs wel goedkoper.



De Kia EV3 komt eerder naar Nederland dan de Elroq, hij staat uiterlijk rond kerstmis in de showroom. Kia heeft nog geen prijzen bekendgemaakt.



Wat vind ikzelf van de Skoda Elroq?

We rijden maar 30 kilometer tussen Amsterdam en Aalsmeer in een afgeplakte auto met een interieur dat nog niet af is en vergeven is van het harde plastic. Een oordeel vellen we dus nog niet, maar we gaan ervan uit dat Skoda straks goed beslagen ten ijs zal komen. Net als bij de Enyaq, de eerste elektrische Skoda die zoveel meer indruk maakte dan de Volkswagen ID.3. Volkswagen zelf heeft in het Elroq-segment nog geen elektrische auto in de aanbieding.



Bij de compacte elektrische auto’s barst een interessante strijd los als naast de Elroq ook de Kia EV3 op de markt is. En vlak de met prijzen overladen Renault Scenic niet uit. Volvo is gewaarschuwd.