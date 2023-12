Opel Corsa facelift (2023): 3 voordelen, 3 nadelen

Uiterlijk zijn de wijzigingen bij de Opel Corsa facelift (2023) minimaal. Is hij goedkoper of duurder dan een Peugeot 208? Waarom moeten we in de Corsa Electric denken aan de Opel Senator van weleer en waarom zien we het toch somber in voor de stekkerversie?

Voordeel 1: Opel Corsa Electric rijdt als Opel Omega of Senator

Wie kent ze nog, de Opel Kapitän, Admiral, Diplimat, Commodore, Omega en Senator … misschien vind je het vreemd dat we juist aan deze verdwenen reiswagens denken als we in de Corsa Electric tussen de BMW's en Mercedessen over de autobahn rond Rüsselsheim denderen. Maar de kans is groot dat je in de kleine Corsa met stekker minder lawaai hoort dan in de grote Opels die allemaal verdwenen zijn. Een elektromotor is veel efficiënter en stiller dan een benzinemotor.



Daardoor kruipt het comfort van auto's uit kleine en grote segmenten naar elkaar toe. Zelfs in een relatief kleine auto als de Opel Corsa ligt het geluidsniveau zo laag dat je je in een auto uit een hoger segment waant. Op de snelweg moet je een klein beetje windgeruis op de koop toenemen, dat is het enige. Ook een inhaalactie is dankzij het direct beschikbare koppel van 260 Nm zo gepiept.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag.

Voordeel 2: er komt een zuinige bestseller aan

De uiterlijke wijzigingen bij de facelift zijn minimaal. Zo heeft elke Corsa (benzine en elektrisch) nu standaard led-koplampen en de Vizor-grille, waarmee de modellen weer in de pas lopen met de laatste Opel-mode. In het interieur heeft elke Corsa nu een digitale cockpit met nieuw infotainmentsysteem inclusief Apple CarPlay en Android Auto en een 10-inch touchscreen. De Opel Corsa Electric kreeg een andere elektromotor (156 pk), die zuiniger werd en een grotere actieradius heeft dan de versie met 136 pk (405 vs. 357 km).



Opel meldt voor 2024 spannend nieuws op motorengebied, dan komt een hybride versie op de markt. De 1,2-liter benzinemotor krijgt ondersteuning van een 28 pk sterke elektromotor. In de stad kun je grotendeels elektrisch rijden, waardoor de hybride Corsa zuiniger wordt dan de andere benzineversies. Voorspelling: deze Corsa heeft bestsellerpotentie.

Voordeel 3: prijs Opel Corsa met benzinemotor

De prijs van de Opel Corsa is 23.349 euro. Je krijgt dan een 1,2-liter benzinemotor met 75 pk. De Corsa is daarmee iets goedkoper dan zijn Franse evenknie, de Peugeot 208. Die kost met dezelfde motor 24.050 euro.

Wij zouden doorsparen voor de krachtiger Opel 1.2 Turbo (100 pk), die 24.499 euro kost. Wil je hem met automaat, dan betaal je 26.349 euro. Telkens is de technisch identieke Peugeot wat duurder. Voor de Peugeot 208 met 100 pk en diezelfde automaat betaal je bijvoorbeeld 27.550 euro. Een Volkswagen Polo is zelfs nog duurder. Als je niet minstens 25.890 euro meeneemt naar de Volkswagen-dealer voor de allergoedkoopste Polo, krijg je alleen een folder mee.



Nadeel 1: Opel Corsa Electric duurder dan Volvo EX30



Opel wil met de slogan ‘De toekomst is voor iedereen’ elektrisch rijden voor een breed publiek toegankelijk maken. Alleen maakt het dat met de elektrische Opel Corsa niet echt waar. Toen de Corsa Electric in 2020 op de markt kwam, was de prijs 30.499 euro. Deze versie met 136 pk en de 'oude' batterij kost nu al 35.990 euro; een prijsstijging van 5491 euro. Voor de 156 pk sterke Corsa met een nieuw accupakket loopt het bedrag verder op tot 37.999 euro.

Met name de Chinese merken bieden modellen aan die groter én goedkoper zijn. De veel ruimere BYD Dolphin met grotere batterij (60 kWh), en meer vermogen (204 pk) en een riante uitrusting kost bijvoorbeeld ook 35.990 euro, maar dat is al het topmodel. Misschien moet Opel nog wel banger worden voor de Volvo EX30, met zijn prijs van nog geen 37.000 euro en een vermogen van (slik) 272 pk.

Nadeel 2: ruimte achterin

Jammer dat Opel het zitcomfort niet eerlijk heeft verdeeld: de bestuurder is perfect in de auto geïntegreerd, de bijrijder zit iets te hoog en helemaal achterin zit geen volwassene voor zijn plezier. Dat geldt voor zowel de benzineversie als de elektrische Corsa. De bagageruimte van de Corsa Electric is, vanwege het batterijpakket, iets kleiner dan die van de benzine-Corsa: 267 vs. 309 liter.

Nadeel 3: klagen over de benzinemotor

Dit derde nadeel geldt alleen voor de Corsa (en eigenlijk elke auto) op benzine. Jullie en wij klagen soms wat af over elektrische auto’s: ze zijn duur en in de winter valt de actieradius wat tegen en laadt de auto buiten aan de laadpaal minder snel op.

Maar stap je vanuit de Corsa Electric in de Corsa met 1,2-liter benzinemotor, dan merk je pas hoe inefficiënt verbrandingsmotoren zijn. Op hetzelfde traject duurt een inhaalmanoeuvre ineens veel langer. En wat maakt zo’n benzinemotor (ondanks de keurige geluidsisolatie) eigenlijk een herrie. Het comfort van een elektrische auto is superieur. Nu dus even geen klaagzang over elektrische auto’s, maar kudo’s voor de Corsa Electric.