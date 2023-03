Wey Coffee 01 (2023) test: formaat BMW X5 voor de prijs van een BMW X3

In Duitsland is onlangs Wey Coffee 01 PHEV verschenen en waarschijnlijk zal Nederland nog in 2023 volgen. Wij gaan de sterke Chinese bak proeven.

Eigenlijk is het de schuld van Opel dat de Wey Coffee 01 in Europa zo heet. Want in China wordt deze grote plug-in hybride suv als Mocca verkocht, maar die naam heeft Opel bij ons al geclaimd. En dus werd de auto vernoemd naar een bakkie pleur. Bij ons heel gewoon om de dag mee te starten, maar in de door thee gedomineerde Chinese cultuur is het een waar luxesymbool. En bij Wey draait alles om het bouwen van luxe suv's.

Wey in 2023 naar Nederland

Wey is onderdeel van het grote autoconcern Great Wall en heeft plannen om in 2023 naar Nederland te komen. De Coffee 01 verschijnt eerst en is een concurrent voor de middelgrote suv's van BMW en Mercedes. Qua prijs (55.900 euro in Duitsland) zit-ie onder de BMW X3 en de Mercedes GLC, maar hij is bijna net zo groot als de BMW X5 en de Mercedes GLE. Je rijdt dus lekker boven je stand.



Coffee 01 is een plug-in hybride

De Coffee 01 wordt standaard geleverd als plug-in hybride, waarin een 2,0-liter viercilinder turbomotor en twee elektromotoren samen voor de aandrijving zorgen. De ene elektromotor is gekoppeld aan de negentraps transmissie met dubbele koppeling en de andere zit bij de achteras en drijft de achterwielen aan. Het systeemvermogen van 476 pk is al indrukwekkend, maar de gecombineerde trekkracht hakt er pas echt in: 847 Nm.

Over grote getallen gesproken: het accupakket heeft een bruikbare capaciteit van maar liefst 39,7 kWh. Dat is 13 kWh méér dan wat je onder de vloer van de Mercedes GLE 350e aantreft. Als je 's ochtends met een volle batterij van huis vertrekt, geniet je de eerste 146 kilometer van volledig elektrisch fluistercomfort.

Zo lekker rijdt de Wey Coffee 01 nou ook weer niet



Wey zegt het onderstel van de Coffee 01 te hebben afgestemd op de wensen van de Europese bestuurder. Wij stellen nu eenmaal hogere eisen aan de rijeigenschappen dan de Chinezen en de Amerikanen. Helaas wordt niet aan die eisen voldaan: het veercomfort is bijna vervelend comfortabel en sportiviteit is ver te zoeken. Zo helt de hoge carrosserie stevig over in snelle bochten en deint hij theatraal na wanneer je door een kuil rijdt. Kortom, in China hebben ze nog niet helemaal door hoe wij onze koffie drinken.

Op de krachtige aandrijflijn valt dan weer weinig aan te merken. De verbrandingsmotor en de twee elektromotoren werken soepel samen en je merkt bijna niet hoe ze de aandrijftaken onderling verdelen. En met acht rijprogramma's om uit te kiezen, is dat maar goed ook. Eén daarvan is een volledig elektrische rijmodus, waarin de 204 pk sterke benzinemotor evengoed paraat staat om bij te springen zodra jij het gaspedaal vloert.



Elektrische actieradius: 146 kilometer



Nadat we 44 elektrische testkilometers over land- en snelwegen hebben afgelegd, maken we de balans op. Volgens de boordcomputer houdt de Coffee 01 dit nog zeker 100 kilometer vol, dus de beloofde elektrische actieradius van 146 kilometer lijkt te kloppen. Daarna kunnen we verder rijden op benzine alleen, of opladen bij een wallbox of een snellaadpaal. Een standaard snellaadstation van 50 kW vult de batterij in 53 minuten weer tot 80 procent. Met zo'n groot accupakket is snelladen een handige functie om te hebben.

Luxe spullen

De Coffee 01 heeft een uitgebreide standaarduitrusting, dus het 21-inch lichtmetaal, de 360-gradencamera en de 12 luidsprekers zijn gewoon bij de prijs inbegrepen. Dankzij de theoretisch lage CO2-uitstoot zal de adviesprijs waarschijnlijk amper hoger uitvallen dan in Duitsland (vanaf 55.900 euro). De Coffee 01 wordt ook geleverd met 'autonome rijfuncties', wat betekent dat de adaptieve cruisecontrol de snelheid regelt en een actieve rijstrookassistent de auto binnen de lijnen stuurt. Maar de automatische besturing denkt soms dat je aan het stuur draait terwijl je alleen je handen erop legt, en schakelt dan meteen uit. Dat vraagt om een aanpassing in de software en dat kan ook, want de Coffee 01 ondersteunt software-updates via internet.

Wey Coffee 01 veiligheid



Het interieur oogt strak en modern. Dat het dashboard aan de onderkant uit hard plastic bestaat en de kunststoffen op de middenconsole er niet bepaald hoogwaardig uitzien, verklapt hoe de prijs tot stand is gekomen. Voor het zitcomfort zijn dan weer kosten noch moeite gespaard, want we zitten op fauteuilachtige stoelen en de ruimte is weldadig. Zelfs lange Nederlanders laten zich tevreden vervoeren op de riante achterbank. Hierdoor is de kofferbak erbij ingeschoten. Een inhoud van 376 liter is behelpen.

De ontwerpers hebben het infotainmentsysteem ook over het hoofd gezien. De logica is soms ver te zoeken en de klimaatregeling werkt onhandig. Dat komt doordat het zijn eigen touchscreen heeft, tussen de keuzehendel van de automaat en de ventilatieroosters, dat onder een ongelukkig hoek staat. Het ligt zo plat dat je het moeilijk kunt aflezen. Op zulke flaters zul je de veel duurdere modellen van BMW en Mercedes niet betrappen …



Conclusie

De prijs-kwaliteitverhouding van de Coffee 01 is ongekend. Je krijgt zoveel ruimte, luxe en batterijcellen voor je geld, dat de boekhouders van BMW en Mercedes spontaan in de stress schieten. Als de technici bij Wey de rijeigenschappen, de rijhulpsystemen en het infotainmentsysteem perfectioneren, staat hier een serieuze concurrent.