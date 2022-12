Eerste review Peugeot 408 Hybrid 225 e-EAT8 – waarom de Polestar 2 op zijn tellen moet passen

Wat ons betreft verdienen de meeste suv-coupés geen schoonheidsprijs. De Peugeot 408 vinden we daarentegen goed te pruimen. Alleen is de 408 volgens Peugeot helemaal geen suv! Toch zou het weleens een concurrent kunnen worden voor de Polestar 2 ...



Wat is opvallend aan de Peugeot 408 Hybrid 225 e-EAT8?

Zeker als je weet dat de Peugeot 408 sterk verwant is aan de nogal eh … smaakgevoelige Citroën C5 X, ziet de auto er goed uit. Peugeot heeft hem bewust ‘hoog op de poten’ gezet. Ook heeft de 408 suv-achtige kunststof details. Toch mogen we de nieuwkomer geen suv noemen; volgens Peugeot is het namelijk een sedan. Pardon? Dan eerder een liftback, want de achterkant eindigt niet met een separaat kofferdeksel, maar met een grote vijfde deur. Dat Peugeot trots is op het nieuwe merklogo, is wel duidelijk. Het is niet alleen levensgroot op de voor- en achterkant geplakt, maar ook op de voorportieren.

Wat is goed aan de Peugeot 408 Hybrid 225 e-EAT8?

Met de Peugeot 408 koop je een auto die wel de door velen zo begeerde hoge instap heeft, maar niet het bijbehorende suv-uiterlijk. Minstens zo fraai als de elegante buitenkant, is het interieur van de Peugeot 408. De i-Cockpit met 3D-effect kennen we al uit de Peugeot 308, evenals de deftige afwerking. We zitten op uitgebreid (elektrisch) verstelbare sportstoelen, die ook nog een massagestand hebben. Mede dankzij de verstelbare hellingshoek van de zitting dragen ze bij aan het fijne comfort. Ook de achterbankzitters beschikken over comfortabel meubilair. Over gebrek aan beenruimte zul je ze evenmin horen klagen.

Het onderstel slikt de meeste soorten wegdek als zoete koek. Alleen hevige oneffenheden als scherpe richels worden duidelijk doorgegeven. De gelaagde voorste zijruiten (vanaf Allure Pack) houdt veel geluid buiten en de plug-in hybride-aandrijflijn hoor je alleen als je hem op zijn falie geeft. Starten doet de Peugeot 408 juist doodstil, want volledig elektrisch. Maar je kunt ook zelf de EV-stand kiezen. Zo kun je ’s morgens van huis vertrekken zonder je slapende gezinsleden te wekken en ’s avonds de straat van je minnares/minnaar inrijden zonder slapende honden wakker te maken.

In de sportmodus reageert de aandrijflijn vlot op het gaspedaal. De honderdsprint is in 7,8 tellen gepiept en de tussensprint van 80 tot 120 km/h is een nog veel kleiner fluitje van een cent. Als je trouw stekkert en geen al te grote afstanden aflegt, haal je desondanks makkelijk een verbruik van 1 op 30. De opgegeven elektrische actieradius is ruim 60 kilometer (WLTP).



Wat kan beter aan de Peugeot 408 Hybrid 225 e-EAT8?

Je voelde het misschien al aankomen; de Peugeot 408 heeft achterin eerder de hoofdruimte van een coupé dan van een suv of sedan. Met een lichaamslengte tot pakweg 1,75 meter houd je nog een paar duimbreedtes over tot het dak. Ben je langer, dan zit je al snel met je hoofd te hemelen. De kofferbak van de HYbrid heeft een inhoud van 471 liter, tegenover 536 liter voor de benzinevariant.

Een minpunt van de i-Cockpit is dat het niet iedereen lukt om een zitpositie te vinden waarin optimaal comfort en goed zicht op het instrumentarium samengaan. Dat betekent dat je compromissen moet sluiten. Ook de bediening is nog niet ideaal. Het infotainment is verbeterd en werkt sneller en intuïtiever. Via een aantal fysieke sneltoetsen zijn de instellingen van de klimaatregeling of veiligheidssystemen nooit ver weg. Maar voor het aan- of uitzetten van de stoel- en stuurverwarming zouden we toch nog liever echte functietoetsen hebben. Want dan hoef je maar één, in plaats van twee of drie handelingen te verrichten.



Tijdens de rij-impressie ervaren we de Hybrid-modus niet altijd als prettig. Op trajecten met veel tempowisselingen verloopt de samenwerking tussen de twee motoren en de transmissie af en toe wat rommelig en traag. Alsof een van de componenten zit te dromen over tijden dat sedans nog echt sedans waren. In de sportstand gaat dat gevoelsmatig veel beter, maar dan rijdt de 408 weer wat onzuiniger. Rijd je vooral met constante snelheden, dan zouden we de auto lekker in Hybrid-modus laten staan.

Wanneer komt de Peugeot 408 Hybrid 225 e-EAT8 naar Nederland en wat is de prijs?

Zou je deze mooiste suv coupé - sorry, klassieke Franse sedan – graag in het echt willen bekijken? Dat kan vanaf begin 2023 in de Peugeot-showrooms. Wil je niet alleen kijken, maar ook aankomen, en dan het liefst dagelijks? Dat kan als je minimaal 41.490 euro neertelt. Voor dat geld krijg je de instap-benzineversie, de 1.2 PureTech 130 EAT8 Allure. Ook die is standaard uitgerust met een achttraps automaat. De 180 pk sterke Hybrid 180 e-EAT8 staat in de prijslijst voor 46.160 euro en op de voordeligste HYbrid 225 e-EAT8 (225 pk) prijkt een prijssticker van 49.660 euro. Dat is dan wel een Allure Pack, die 19-inch in plaats van 17-inch wielen heeft, evenals gelaagde voorste zijruiten, keyless entry en een aantal extra veiligheidssystemen.



Ook zo benieuwd naar de elektrische Peugeot 408?

Wat carrosserieconcept betreft heeft de Peugeot 408 eigenlijk nauwelijks concurrentie. Een goed voorbeeld de (iets compactere) Renault Arkana - volgens Renault een suv coupé ... Als 160 pk sterke mild-hybrid is de Arkana (vanaf 37.990 euro) vergelijkbaar met de 408 1.2 PureTech 130. De Arkana E-Tech Hybrid is er vanaf 35.390 euro. Alleen is dat is geen plug-in, maar een reguliere hybride. Ook heeft de Renault Arkana duidelijk minder vermogen (145 pk).

Een andere echte concurrent van de Peugeot 408, is de Polestar 2 (vanaf 52.200 euro). Nou ja, over ongeveer een jaar dan, want dan komt er een volledig elektrische variant van de Peugeot 408.

Alle prijzen van de Peugeot 408 op een rij:

408 1.2 PureTech 130 EAT8 Allure € 41.490

408 1.2 PureTech 130 EAT8 Allure Pack € 43.490

408 1.2 PureTech 130 EAT8 GT € 46.190

408 Hybrid 180 e-EAT8 Allure € 46.160

408 Hybrid 180 e-EAT8 Allure Pack € 48.160

408 Hybrid 225 e-EAT8 Allure Pack € 49.660

408 Hybrid 180 e-EAT8 GT € 50.860

408 Hybrid 225 e-EAT8 GT € 52.360

408 Hybrid 180 e-EAT8 GT First Edition € 51.260

Wat vind ikzelf van de Peugeot 408 Hybrid 225 e-EAT8?

De Peugeot 508 vind ik de mooiste auto van het E-segment. Als ik in de markt zou zijn voor een nieuwe auto in die prijsklasse, zou de 508 hoog op mijn verlanglijstje staan. Ook al is het misschien niet de beste auto in zijn klasse. Mocht ik fysiek behoefte krijgen aan een auto met een hoge instap, dan zou ik – als erkend niet-liefhebber van suv’s – ongegeneerd een Peugeot 408 kunnen aanschaffen. Het is immers een sedan? …Bovendien is hij – als HYbrid 225 vlot, heel zuinig te rijden en is zijn interieur een lust voor het oog.