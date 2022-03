Eerste review Citroën C5 X: zijn we er toch weer ingetuind

Wat is opvallend aan de Citroën C5 X (2022)?

Nadat de C5 in 2017 uit de prijslijst verdween, was Citroën duidelijk: de tijd van de grote reiswagen in sedan- of hatchbackvorm is voorbij. Dat was even slikken, want het is juist in dit segment dat Citroën eeuwige roem vergaarde. Vooral met de DS natuurlijk, maar ook de CX, de XM en de C6 wisten liefhebbers in vervoering te brengen. Een niveau lager verlegde Citroën grenzen met de GS en de BX, en in mindere mate met de Xantia en de C5.

Wat moet je dan, als je zo houdt van Franse auto’s met hun eigenaardigheden? Vijf jaar bladerde de liefhebber verdwaasd door de prijslijst: toch maar een ordinaire suv nemen? Overlopen naar de Duitsers, misschien? Dat voelt toch een beetje raar: Matthijs van Nieuwkerk ruilt zijn Aznavour-platen ook niet in voor die van Heino.

Enigszins verrassend start Citroën toch weer een charmeoffensief. Niet met een traditionele sedan, want daarmee is het moeilijk opboksen tegen de Duitse concurrentie. Nee, de Citroën C5 X is een mix van stijlen. Een beetje sedan, een beetje suv, een beetje stationwagon.



Wat voert Citroën verder in zijn schild? Komen er nog meer gekke modellen?



Recht van voren is de C5 X een echte Citroën: het beroemde logo in het midden loopt over in de dagrijverlichting. Strak, en zelfs een klein beetje C6-achtig. En profil vallen de grote wielkasten op, die aan de achterkant wat verbreed zijn. Een typisch suv-trekje. Verder naar achteren is de grote spoiler onder de kleine achterruit een niet te missen detail. Hier wikken en wegen we het meest. Ontwerper Frédéric Angibaud is er heel trots op, maar wat is de spoiler groot en de achterpartij wulps.



Meteen kan de discussie losbarsten: is zo’n mengelmoes aan stijlen nou wél of niet de juiste aanpak? Onder vraag 5 lees je wat wij vinden. Wat hebben we al veel discussies gehoord tussen voor-en tegenstanders. Oordeel vooral zelf, maar slaap er ook nog een nachtje over. Wij veranderden even vaak van mening als een kameleon van kleur. En over kleur gesproken, bij de Citroën C5 X doet die wonderen voor je perceptie, net als de omgeving, of een ondergaande zon die de auto in vuur en vlam zet.



Wat zijn de pluspunten van de Citroën C5 X (2022)?

Al na een paar kilometers op de snelweg in de PureTech 180 (1,6-liter benzinemotor met turbo), merk je dat dit zijn natuurlijke habitat is. Op comfortgebied kun je je lol op: de motor is vrijwel onhoorbaar en ook windgeruis dringt nauwelijks door tot je trommelvliezen. Bij het onderstel zie je nog beter dat Citroën zijn roemrijke verleden eindelijk weer serieus neemt. We zijn geen hobbel tegengekomen die niet keurig werd gladgestreken.

In de Plug-in Hybrid met 225 pk gaat Citroën nog een stap verder: op basis van sensoren die het wegdek monitoren, wordt per wiel de hardheid van de vering en de demping aangepast. Het systeem beperkt overhellen in de bocht en zorgt ervoor dat de wagenhoogte bij zware belasting gelijk blijft. Wie nog altijd heimwee heeft naar de hydraulische veersystemen van weleer, krijgt met dit onderstel de meeste waar voor zijn nostalgie.

Het fijne is dat niet alleen de passagiers voorin van het comfort profiteren, ook achterin kom je niets tekort. Vooral de beenruimte is er riant. De bagageruimte doet niet onder voor die van een stationwagon, je kunt 545 tot 160 liter meenemen (C5 X Plug-in Hybrid: 485-1580 l).



Wat zijn de minpunten van de Citroën C5 X (2022)?

Ach, wat is een minpunt. Citroën-rijders zijn doorgaans beheerst en worden vrolijker van comfortabele stoelen dan van een directe en gevoelige besturing. Dat de sportstand zijn naam geen eer aandoet, zal de koper dan ook aan zijn derrière roesten. Maar het zij gezegd, voor een echt sportieve beleving is de besturing te vaag en voelt de Citroën C5 X te zwaar aan.

Vervelender is het navigatiesysteem, dat in drukke steden met een wirwar aan afslagen niet altijd duidelijk maakt of je bijvoorbeeld de linker- of de uiterst linkerbaan moet hebben. Waardoor wij nogal eens verkeerd reden …



Wanneer komt de Citroën C5 X naar Nederland en wat is de prijs?

De Citroën C5 X staat al in de showroom. Je hebt keuze uit de C5 X PureTech 130 (37.490 euro), PureTech 180 (43.190 euro) en de Plug-in Hybrid 225 (42.290 euro). Dit zijn allemaal Business-versies. Bedoeld voor de zakelijke rijder, maar als je om deze versies vraagt, mag de dealer je niets weigeren. Diesels zijn er niet.

Daarmee is de Citroën C5 X een stuk goedkoper dan de grote drie uit Duitsland, waarop hij zijn tanden mag stukbijten. Een Mercedes C-klasse heb je niet onder de 50.000 euro, voor een Audi A4 en BMW 3-serie betaal je minstens 45.000 euro. Het gaat dan om de sedanversies.



Wat vind ikzelf van de Citroën C5 X?

Wat is er fijner dan discussiëren over de vraag of een auto nu wel of niet geslaagd is? De Citroën C5 X is een echte Citroën: hij zal liefhebbers naar de showroom trekken, maar ook schampere opmerkingen te verduren krijgen van mensen die dit weer zo’n nodeloos ingewikkeld Frans model vinden. Wij kunnen Citroëns aanklacht tegen eenheidsworsten wel waarderen. De C5 X lijkt nergens op en dat is een compliment. Oh, en dat heerlijke comfort … het zou ons niet verbazen als oprichter André Citroën vanuit de autohemel eindelijk weer tevreden toekijkt.