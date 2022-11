TEST – Kia Niro EV verliest op deze 3 onderdelen van zijn EV-concurrenten

Over de nieuwe Kia Niro EV voor 2022 zijn we eigenlijk heel positief. Maar juist op deze 3 onderdelen verliest Kia’s elektrische suv van de Cupra Born, Polestar 2 en Renault Megane E-Tech.

Vorige week beschreven we hoe de Kia Niro EV zijn concurrenten verslaat op ruimte en comfort. Maar de elektrische suv heeft ook nadelen. Die brachten we aan het licht in Auto Review 11/2022 en vatten ze hier online kort samen.

1. Kia Niro EV: snelladen gaat niet snel

Bij het snelladen langs de snelweg valt de nieuwe Niro EV door de mand. Net als de e-Niro die hij vervangt, komt het laadvermogen nooit boven de 80 kW uit. In 2018 was dat prima, maar de ontwikkelingen denderen voorwaarts. Zo ondersteunen de Cupra, Polestar en Renault allemaal 120 tot 130 kW. Als Kia-rijder sta je geen halfuur maar drie kwartier te wachten. Die laatste 15 minuten duren bovendien het langst, want je hebt niets te doen. De koffie is op en WhatsApp is bijgewerkt.

Thuis of in de wijk laadt de Renault Megane E-Tech Electric als enige met maximaal 22 kW, de boordladers van de andere test­auto’s zetten de wisselstroom weg met 11 kW.

2. Elektrisch betekent niet automatisch sportief

Veel elektrische auto’s maken een sportieve indruk, maar de Kia Niro EV is niet wat je noem dynamisch. Hij versnelt soepel vanuit stilstand, maar daar houden zijn sportieve talenten op. De elektrisch suv helt over in bochten en zijn tractie is matig.

Dat kun je een praktische gezinsauto vergeven, maar op de remmentest stelt hij ook teleur. Of je nu een noodstop maakt bij 50, 100 of 150 km/h, de nieuwe Niro heeft altijd de langste remweg. Het verschil met de Cupra Born bedraagt bij 100 km/h al drie meter.

3. Je moet de caravan inruilen voor een vouwwagen

De Kia Niro EV heeft een karig trekgewicht van 750 kilo. Dat doen de Renault Megane E-Tech Electric (900 kilo) en de Polestar 2 (1500 kilo) dan toch beter. Cupra Born-rijders zijn te hip voor de camping en mogen helemaal geen caravan of vouwwagen achter hun EV hangen.

De Niro EV is wel voorzien van een ruime kofferbak van 475 tot 1392 liter en daar heeft de concurrentie geen antwoord op.

Goed nieuws over de Kia Niro EV actieradius

De Niro EV mag dan geen ster zijn in snelladen, daar staat tegenover dat je minder afhankelijk bent van zulke snellaadstations, omdat je actieradius zo groot is. Zijn testverbruik bedraagt 17,0 kWh per 100 kilometer, wat met een netto batterij­capaciteit van 64,8 kWh neerkomt op een realistische actieradius van 381 kilometer – het grootste rijbereik van alle vier.



Conclusie

De Kia Niro EV wint onze vergelijkende test in Auto Review 11/2022, maar hij heeft een paar duidelijke verbeterpunten. De elektrische suv heeft ook nog eens de grootste actieradius, wel duurt het snelladen langer dan je zou willen. De remmen verdienen ook aandacht, want voor een praktische gezinsauto die veiligheid hoog in het vaandel heeft, is de remweg te lang. En met een hoger trekgewicht zou Kia veel Nederlandse vakantiegangers bij maken.