TEST – zo verslaat de Kia Niro EV andere elektrische gezinsauto's op ruimte en comfort

De nieuwe Kia Niro EV (2022) bokst op tegen de Cupra Born, Polestar 2 en Renault Megane E-Tech Electric. Op het gebied van ruimte en comfort vermorzelt de elektrische Kia ze allemaal.

Het idee achter deze test uit Auto Review 11/2022 is dat potentiële klanten voor een Kia Niro EV zich goed willen verdiepen en ook gaan shoppen bij andere merken. De Kia Niro EV, Cupra Born, Polestar 2 en Renault Megane E-Tech Electric zitten in ongeveer dezelfde prijsklasse (40 tot 50 mille), bieden ruimte voor het hele gezin en hebben een accupakket van ongeveer 60 kWh. Dat is genoeg stroom om 300 kilometer of meer mee te rijden.

In deze verkorte versie van onze uitgebreid test uit het magazine, staan de binnenruimte en het comfort van de Kia Niro EV centraal. Het volledige artikel lees je in Auto Review 11/2022.

Kia Niro EV: kofferbak en beenruimte

De elektrische Kia Niro is 4,5 centimeter langer geworden en meet nu 4,42 meter van bumper tot bumper. Dat maakt hem een slag groter dan de Renault en de Cupra. Alleen de Polestar 2 is langer, maar dat is tevens de laagste auto in de test. Hoewel hij de stoere uitstraling van een crossover heeft, is hij bijna 10 centimeter platter dan de Niro EV.

De Polestar 2 mag er dan stoer uitzien, voor het praktische gemak heeft de klassieke suv-vorm van de Kia Niro EV absoluut de voorkeur. Al is het maar voor zoiets simpels als het instapgemak van de passagiers: mensen die plaatsnemen op de achterbank van de Polestar, de Born of de Megane stoten eerder hun hoofd tegen de dakrand.

Last van keuzestress? Lees je goed in!

De Niro EV is voorzien van een ruime kofferbak van 475 tot 1392 liter en daar heeft de concurrentie geen antwoord op. Met de achterbank in stelling, schommelt de bagage­ruimte rond de 400 liter en met ‘alles plat’ staat er ongeveer 1250 liter tot je beschikking in de Cupra en de Renault Megane E-Tech Electric. Het maximale laadvolume van de Polestar 2 (405 tot 1095 liter) maakt weinig indruk.

Op het gebied van veiligheid, en dan met name de rij­hulp­systemen, scoren alle test­auto’s goed. Kia levert de basisversie (DynamicLine) al met adaptieve cruise­control, actieve rijstrookassistentie en ­verkeersbordherkenning. Voor uitstapbeveiliging en een waarschuwing voor kruisend verkeer achter de auto, moet je upgraden naar de DynamicPlusLine.

Zo comfortabel is de Kia Niro EV

In een eerdere test waren we erg positief over het veercomfort van de Cupra Born met adaptieve schokdempers, maar die mening moeten we een beetje bijstellen nu de comfortabele Niro EV als vergelijkingsmateriaal aantreedt. Want de Kia rolt nog soepeler over klinkers en putdeksels. Alleen dwarsrichels weet hij niet altijd verborgen te houden voor zijn inzittenden, maar dat lukt überhaupt weinig auto’s.

De Polestar 2 is het hardst geveerd, maar dankzij de egale snelwegen van Nederland valt daar goed mee te leven. Is het asfalt toch ergens aan vervanging toe, dan merkt de Polestar 2-rijder dat het eerst door het gehobbel en getril. Het rijcomfort van de Renault is berekend op kleine oneffenheden, want die strijkt hij soepel glad. Het zijn de grotere hobbels en kuilen waarin hij zich verslikt.

Wat betreft het zitcomfort: de passagiers zitten het prettigst in de Kia of de Cupra en qua voorstoelen springt de Cupra er opnieuw uit. De elektrisch verstelbare sportstoelen van de geteste Performance-uitvoering ondersteunen lange bovenbenen met hun uitschuifbare zitting en de massagefunctie vertroetelt de onderrug. Het weelderige zitcomfort van de Born weegt echter niet op tegen het soepele rijcomfort van de Niro EV. Met andere woorden: de Kia wint ook dit hoofdstuk.

Conclusie

De nieuwe Kia Niro EV is zo ruim en comfortabel dat hij zijn eerste vergelijkende test overtuigend wint. Nadelen heeft de elektrische Kia ook, maar die belichten we volgende week. Lezers van Auto Review 11/2022 hoeven daar niet op te wachten, want zij bladeren gewoon naar pagina 28 om de complete test te lezen.