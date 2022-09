TEST - Cupra Born biedt meer ‘Frans comfort’ dan Renault Megane E-Tech Electric

We vergelijken de Cupra Born met de Renault Megane E-Tech Electric en ontdekken dat je voor comfortabel veercomfort en weelderige stoelen beter kunt aankloppen bij de Spanjaarden dan bij de Fransen. Al spelen die paella-eters wel een beetje vals …

Dat de Cupra Born een beetje valsspeelt, heeft te maken met de prijs. Hij is 5 mille duurder dan de Renault Megane E-Tech Electric. Om precies te zijn vergelijken we de 48.990 euro kostende Performance-uitvoering van de Born met een elektrische Megane van 43.740 euro. Die Performance-versie heeft de voor deze vergelijking zo essentiele adaptieve schokdempers en elektrisch verstelbare sportstoelen. Je leest de volledige test trouwens in Auto Review 9/2022.

Dit maakt de Cupra Born zo comfortabel

Wat betreft comfort hoeft Renault niets te vrezen van de Cupra, toch? Want de Spanjaarden focussen op sportiviteit en niet op veercomfort, hè? Fout. De Performance-uitvoering van de Born is stiekem heel comfortabel.

De sportieve kuipstoelen worden bekleed met een zacht suède-achtig materiaal en voorzien van een lendensteun en een massagefunctie. Ze zien er sportief uit én zitten lekker. Bovendien heeft de Performance-versie adaptieve schokdempers die je sportief kunt afstemmen, maar ook in de comfortstand kunt zetten.

Passagiers op de achterbank zijn vooral blij met de extra been- en hoofdruimte die de Born biedt. Zijn cabine valt ook een paar centimeter breder uit, wat fijn is voor de schouders.

Zo laat de Renault Megane E-Tech Electric steekjes vallen

De voorstoelen van de Megane zijn ook te voorzien van een elektrische lendensteun, maar die verandert niets aan de vorm van de zitting. Die is ietwat vlak en kort. Renault plaatst conventionele schokdempers en veert de auto nogal straf af. Als je alleen in de auto zit is dat prima, maar met passagiers en hun bagage aan boord kan de achteras een akelige tik uitdelen op drempels en diepliggende putdeksels.

We vinden het ook gierig dat de Megane E-Tech Electric wordt geleverd met handbediende airconditioning, terwijl elke Born de fabriek verlaat met automatische klimaatregeling. En in de winter genieten Born-rijders van stuurwarming.

Je handen en achterwerk mogen dan blij zijn met de Cupra, je oren prefereren de Renault. Want tot 80 km/h rijdt de Megane bijna geruisloos, terwijl de Born duidelijke afrolgeluiden laat horen.

Conclusie

Hoewel de Cupra Born en Renault Megane E-Tech Electric op sommige vlakken meer op elkaar lijken dan je denkt, merken we duidelijke verschillen in het veer- en zitcomfort. Wat dat betreft is de Cupra Born de gerieflijkste keuze.

De volledig test van deze elektrische hatchbacks staat in Auto Review 9/2022.